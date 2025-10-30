กทม.จัดพิธี สัตตมวาร เนื่องในวันสวรรคต สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กทม.จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลครบ 7 วัน (สัตตมวาร) เนื่องในวันสวรรคต สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการ กทม. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม.เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบ 7 วัน (สัตตมวาร) เนื่องในวันสวรรคต สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นายวิพุธ ศรีวะอุไร ประธานสภากรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ บุคลากรของกรุงเทพมหานคร และประชาชน เข้าร่วม
โดยในเวลา 07.00 น. นายชัชชาติ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และถวายสักการะพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระราชาคณะ จำนวน 10 รูป ให้ศีล และสวดพระพุทธมนต์บทถวายพรพระ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
จากนั้น นายชัชชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร กทม. ตักบาตรพระราชาคณะจำนวน 10 รูป และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระราชาคณะ ทอดผ้าไตรถวาย และกรวดน้ำอุทิศถวายพระราชกุศล
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ นายชัชชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกทม. และผู้ร่วมพิธี ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 93 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความจงรักภักดีอย่างล้นพ้น
ในวันเดียวกันนายชัชชาติ รับมอบรถกอล์ฟไฟฟ้าจำนวน 2 คัน จาก นายวิเศษพล เกษะโกมล ประธานกรรมการบริษัท เดอะ แกรนด์ กอล์ฟ จำกัด นายเอกพงษ์ จงมีรัก ประธานกรรมการตลาดมารวย และนายโชติรัตน์ กิจศรีโอภาส กรรมการบริษัท นำสว่าง Rolex จำกัด เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกทม.ในการให้บริการประชาชนที่มาร่วมถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ