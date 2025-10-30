ปชช.ถวายสักการะ ’พระพันปี’ วันที่ 5 อย่างต่อเนื่อง หนุ่มไอที ตั้งมั่นเผยแพร่ผ้าไทย ถวายเป็นพระราชกุศล
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม จากประกาศสำนักพระราชวัง ความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมลงนาม ถวายความอาลัยในสมุดหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. นั้น
บรรยากาศเวลา 10.30 น. มีประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างต่อเนื่อง โดยมี บุคคลสำคัญ คณะบุคคล คณะทูตต่างประเทศ หน่วยงานสังกัดภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ องคกรการกุศล และประชาชนทั่วไป เข้าถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยด้วยความรักเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความผาสุกของปวงชนชาวไทยตลอดมา
อาทิ จุฬาราชมนตรี และคณะ, เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็ค ประจำประเทศไทย, CDA สาธารณรัฐคอซอวอ, กงสุลกิตติมศักดิ์ โมนาโก, ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ พร้อมคู่สมรส จากธนาคารพัฒนาเอเชีย(ADB), สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ(OCHA), พล.ท.วรยศ เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมแม่ทัพน้อย และคณะ, สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี, สมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ, สมาคมแม่บ้านกองทัพภาคที่ 1 , เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
โดยบริเวณพื้นที่พระบรมมหาราชวัง มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ทั้งนี้ได้มีการจัดเตรียมจุดบริการน้ำดื่ม และมีกองแพทย์หลวงเพื่อคอยดูแลประชนที่มาถวายสักการะฯ พระบรมศพ พระพันปีหลวง อีกทั้งยังมีการแจกจ่ายผ้าเย็น และพิมเสนน้ำพระราชทานให้กับประชาชน รวมไปถึงรถสุขาเคลื่อนที่จากทางกรุงเทพมหานครคอยบริการในบริเวณพระบรมมหาราชวังให้เพียงพอต่อจำนวนประชาชน
นายนพรัตน์ ศิจันทร์ อายุ 25 ปัจจุบันประกอบอาชีพด้านไอที กล่าวว่า วันนี้เดินทางมาคนเดียวเพื่อตั้งใจที่จะมาร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมลงนาม ถวายความอาลัยเป็นวันแรก ในขณะเดียวกันก็ตั้งใจที่จะมาชมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเช่นเดียวกัน
นายนพรัตน์ เผยความรู้สึกว่า ในฐานะที่ตนมีความฝันที่อยากจะเป็นดีไซเนอร์ มีความหลงใหลในผ้าไทย อีกทั้งยังเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับผ้าไทยมาก่อน การได้มาเยี่ยมชมฉลองพระองค์ของสมเด็จพระพันปีหลวงครั้งแรกนั้นรู้สึกตื่นเต้นมาก ๆ มีแต่ความประทับใจอันเปี่ยมล้น และต่อจากนี้ตั้งใจว่าจะเดินทางมาชมอีกเรื่อย ๆ
“ในพิพิธภัณฑ์ มีฉลองพระองค์ที่เรายังไม่เห็นเพราะอยู่ในช่วงอนุรักษ์ไว้ เราเลยจะตั้งใจมาอีกเรื่อย ๆ เพื่อมาดูฉลองพระองค์ที่เราอยากเห็น ซึ่งก็คือฉลองพระองค์ที่สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จฯ เยือนต่างประเทศ เพราะสวยงามทุกชุด” นายนพรัตน์กล่าว
นายนพรัตน์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ต่อจากนี้จะประชาสัมพันธ์เรื่องผ้าไทยผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของตนเองให้มากขึ้น เนื่องจากโซเชียลมีเดียของตนนั้นมีต่างชาติติดตามค่อนข้างเยอะ ต่างชาติจะได้เห็นถึงความสวยงามของภูมิปัญญาไทย และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันปีหลวง ที่ประจักษ์ชัดต่อสายตาคนทั่วโลก