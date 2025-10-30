ยายวัย 81 ถวายสักการะพระบรมศพ พระพันปีหลวง ซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทย

ยายวัย 81 สุดเสียใจ เดินทางร่วมถวายสักการะพระบรมศพ พระพันปีหลวง ซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทย
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม เวลา 10.00 น. ที่บริเวณท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกข์สีดำ ต่างเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กันอย่างต่อเนื่อง
บรรยากาศมีพสกนิกรต่างทยอยเดินทางมากันอย่างไม่ขาดสายตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่ายแม้จะมีฝนปรอยปรายลงมา ซึ่งบริเวณโดยรอบสนามหลวงเป็นไปอย่างเรียบร้อย โดยมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน และจิตอาสา คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินมา ขณะเดียวมีการกางเต็นท์คอยให้บริการประชาชนหลายจุด และการจัดเตรียมอาหารและน้ำดื่มไว้บริการประชาชน
นางสมคิด พันธุ์โสดา คุณยายวัย 81 ปีชาวจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า วันนี้เป็นการเดินทางเข้ามาถวายสักการะพระองค์ท่านเป็นวันที่สองของตนเอง หลังจากก่อนนี้เดินทางมาวันแรกแล้ว โดยเดินทางมาคนเดียวจากท่าอิฐ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งวันนี้ตั้งใจมากราบไหว้พระพันปีหลวง พอทราบตอนแรกก็ใจหาย โดยตลอดเวลาที่ผ่านมา พระองค์ท่านทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศไทย และประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมาก ลุยน้ำลุยฝนไปกับในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อพสกนิกรชาวไทย ทำให้รู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างมาก
“เมื่อวันแรกยายมาครั้งหนึ่งแล้ว วันนี้ก็มาอีก ยายเดินทางมาจากท่าอิฐ จังหวัดนนทบุรี ครั้งนี้รู้สึกเสียใจมาก เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ ยายก็ได้เดินทางมากราบไหว้พระองค์ท่าน ยายติดตามข่าวทุกวันเลย ก่อนหน้านี้ตอนรัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต ยายก็มากราบพระองค์ท่าน ตอนนี้ก็ไม่มีพระองค์ท่านแล้ว และทั้งสองพระองค์จะสถิตอยู่ในใจปวงชนชาวไทยไปตลอด“ ยายสมคิดกล่าว
ทั้งนี้ สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม เวลา 08.30-16.00 น. และเปิดให้เข้าเฝ้าฯกราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 09.00-21.00 น.