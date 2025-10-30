เปิดใจหนุ่มจิตอาสาวัย 16 ปี ร่วมช่วยเหลือประชาชน เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ พระพันปีหลวง
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่บริเวณท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกข์สีดำ ต่างเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กันอย่างต่อเนื่อง
บรรยากาศมีพสกนิกรต่างทยอยเดินทางมากันอย่างไม่ขาดสายตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่ายแม้จะมีฝนปรอยปรายลงมา ซึ่งบริเวณโดยรอบสนามหลวงเป็นไปอย่างเรียบร้อย โดยมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน และจิตอาสา คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินมามา ขณะเดียวมีการกางเต็นท์คอยให้บริการประชาชนหลายจุด และการจัดเตรียมอาหารและน้ำดื่มไว้บริการประชาชน
นายภาวิน ทรัพย์ประวัติ วัย 16 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้เดินทางมาทำหน้าที่จิตอาสาที่บริเวณท้องสนามหลวง เปิดใจว่า การมาทำกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ส่วนตัวเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่จะได้มาทำจิตอาสา และจะได้รับบุญกุศลที่ดีในการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่เดินทางมากราบสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
“บางคนที่เดินทางเขาอาจจะขาไม่ค่อยดี เราก็จะช่วยเข็นรถวีลแชร์ให้เขาเข้าไปบรรลุผลที่ตั้งไว้ครับ สำหรับความสูญเสียในครั้งนี้ก็รู้สึกเสียใจมากครับ เพราะพระองค์ท่านทรงมีเมตตา และมีพระมหากรุณาธิคุณที่หาที่สุดมิได้ครับ”
นายภาวิน กล่าวอีกว่า บรรยากาศบริเวณท้องสนามหลวงวันนี้ผู้คนก็เดินทางมาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดเลย และคาดว่าจะมีเดินทางมาเพิ่มเติมอีก ส่วนคนที่เตรียมที่จะเดินทางมาในวันต่อๆ ไป ก็อยากจะแนะนำให้มีการแต่งกายชุดมาให้เรียบร้อย และไม่ให้ใส่รองเท้าแตะ อยากให้ใส่เป็นรองเท้าผ้าใบ
ทั้งนี้ สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม เวลา 08.30-16.00 น. และเปิดให้เข้าเฝ้าฯกราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 09.00-21.00 น.