ปชช.ทยอยสักการะ ถวายอาลัย ‘พระพันปีหลวง’ ยายสมุทรปราการ มาวันแรก ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ

ปชช.เริ่มทยอยเข้าสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ด้านยายชาวสมุทรปราการ เดินทางมาเป็นวันแรก สุดเสียใจเมื่อทราบข่าว เผยรู้สึกซาบซึ้งต่อพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปชช.
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ที่ท้องสนามหลวง ถนนราชดำเนินกลาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเวลาประมาณ 10.00 น. เริ่มมีประชาชนแต่งกายชุดไว้ทุกข์สีดำ ทยอยเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่อง
บริเวณโดยรอบที่จัดไว้ให้พสกนิกรเดินทางเข้ามามีการดูแลทางการแพทย์จากทางศูนย์เอราวัณ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และจิตอาสาคอยดูแลความสะดวกและความปลอดภัย และมีอาหารรวมถึงเครื่องดื่มคอยบริการให้อย่างครบครัน
ด้าน นางสมจิต ชาวจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า ตนตั้งใจเดินทางเข้ามาสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันนี้เป็นวันแรก โดยเดินทางเข้ามาพร้อมกับบุตรสาวของตน
นางสมจิต กล่าวอีกว่า ตอนที่ตนทราบข่าวของพระองค์ท่านก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเนื่องจากพระองค์ท่านมีความเมตตาต่อประชาชน และมีพระมหากรุณาธิคุณกับประชาชนทุกหมู่เหล่า และที่ผ่านมาครอบครัวของตนก็ผูกพันกับพระองค์ท่านมาโดยตลอดและรู้สึกทราบซึ้งจากการได้เห็นพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ที่ช่วยเหลือประชาชนชาวไทย
ทั้งนี้ สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้ามาถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. จนถึงเวลา 16.30 น. และเปิดให้เข้าเฝ้าถวายบังคมพระบรมศพ ณ ที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมหาราชวัง ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 09.00-21.00 น.