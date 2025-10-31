2 ข้าราชการบำนาญ ซาบซึ้ง พระพันปีหลวง ทรงงานหนัก พระจริยวัตรงดงาม เป็นแบบอย่างคนไทย

ปชช.ทยอยสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระพันปีหลวง ด้านสองข้าราชการบำนาญ เผย รู้สึกประทับใจโครงการต่าง ๆ เสียใจตอนทราบข่าว แต่ก็ต้องใช้ชีวิตต่อ
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ที่ท้องสนามหลวง ถนนราชดำเนินกลาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเวลาประมาณ 11.30 น.มีประชาชนแต่งกายชุดไว้ทุกข์สีดำ ทยอยเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นจำนวนมาก
บริเวณจุดคัดกรองบริเวณท้องสนามหลวง ทางกรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมจุดเปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้ประชาชนที่เข้ามายังบริเวณนี้เพื่อเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ด้าน นางสาวนิรรัฐฐา รุจิราวัชระ ข้าราชการบำนาญ ที่เดินมาจากจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า ตนเคยเข้าเฝ้าพระองค์ ตั้งแต่ยังคงมีพระชนมายุ ตนประทับใจในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เมื่อพูดถึงส่วนศิลปาชีพก็จะนึกถึงพระองค์มาโดยตลอด เพราะเป็นสถานที่สร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชน และประทับใจในดำริในเรื่องความพอเพียงเพราะความพอเพียงทำให้ดำเนินชีวิตได้อย่างไม่ขัดสน และโครงการของพระองค์ท่านสร้างงานให้กับประชาชนที่รู้จักคำว่าพอเพียง จึงศรัทธาท่านมากๆในเรื่องนี้
นางสาวนิรรัฐฐา กล่าวอีกว่าตอนที่ทราบข่าวว่าพระองค์ท่านทรงสวรรคต ตนรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปแต่เราก็ยังคงต้องดำเนินชีวิต และต้องหันกลับมามอง คำสั่งสอนของท่าน และท่านได้สร้างคุณประโยชน์อะไรต่างๆที่ทำให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างสมบูรณ์
หากสามารถสื่อสารไปถึงพระองค์ได้ก็อยากจะบอกว่า ขอให้พระองค์ท่าน ได้สบายใจพสกนิกรของพระองค์ยังคงจงรักภักดี ให้ความชื่นชม ขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราก็ได้สอนลูกหลานว่า ต้องทำตัวอย่างไร เพื่อที่ให้ความเป็นไทยของเราอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป
ขณะที่ นางสาวนาถธชา มั่นพรม ข้าราชบำนาญ เดินทางมาจากย่านลาดพร้าว กล่าวว่า ตนประทับใจ เวลาที่ท่านเสด็จและออกไปพบประชาชน เราจะเห็นว่าท่านทั้งเดินเท้า และลุยน้ำซึ่งคิดว่าคนปกติในบางครั้งก็ไม่ได้อยากจะเดินไปจึงทำให้เป็นสิ่งที่ซาบซึ้งใจเป็นอย่างมาก ทุกวัตถุประสงค์ท่านทำเพื่อประชาชน เป็นสิ่งที่ติดอยู่ในความทรงจำมาโดยตลอด และท่านเป็นตัวอย่างของเพศหญิงที่ดี ไม่ว่าจะเป็นพระจริยวัตรด้านใด จะเห็นว่าท่านทรงงดงามไปหมด
ทั้งนี้ตนชื่นชอบในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและความพอเพียงที่ทั้งสองพระองค์ท่านทรงเน้นย้ำตนได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ส่วนตัวเป็นข้าราชการเกษียณ จึงรู้สึกว่าการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ถือเป็นการบูรณาการทำงานอย่างหนึ่ง