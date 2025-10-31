ในหลวง พระราชทาน พระฉายาลักษณ์ ‘พระพันปี’ แก่ปชช.ที่ลงนามถวายความอาลัย ที่ศาลาสหทัยสมาคม
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพ พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และภาพการประดิษฐานพระบรมศพบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท แก่ประชาชนที่เดินทางมาลงนามถวายความอาลัย ที่ศาลาสหทัยสมาคม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ข้างหลังพระฉายาลักษณ์พระราชทาน เป็นหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) ในวันศุกร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2568 เวลา 17.00 น. โดยมีพระสงฆ์ 30 รูปสวดพระพุทธมนต์ จบ มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ 1 พระสงฆ์ 4 รูปสวดธรรมคาถา และในวันเสาร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยมีพระสงฆ์ 30 รูปถวายพรพระ รับพระราชทานฉัน ทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ 93 รูปเท่าพระชนมพรรษา สดัปกรณ์