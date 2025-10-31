ปชช. ซาบซึ้ง ได้รับพระราชทานพระฉายาลักษณ์ ‘พระพันปี’ วันแรก ขอเก็บไว้เป็นสิริมงคล
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม จากประกาศสำนักพระราชวัง ความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมลงนาม ถวายความอาลัยในสมุดหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.
โดยบรรยากาศบริเวณศาลาสหทัยสมาคม มีประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างต่อเนื่อง โดยมี บุคคลสำคัญ คณะบุคคล คณะทูตต่างประเทศ หน่วยงานสังกัดภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ องคกรการกุศล และประชาชนทั่วไป เข้าถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยด้วยความรักเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความผาสุกของปวงชนชาวไทยตลอดมา
อาทิ ราชสกุลอิศรางกูร, นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, ครอบครัวภิรมย์ภักดี และ เทพาคำ เป็นต้น นอกจากนี้ มีเอกอัครราชทูตและอุปทูตจากประเทศ กัวเตมาลา แอฟริกาใต้ กัมพูชา กงสุลใหญ่สหพันธรัฐรัสเซีย กงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศมาลี มอนเตเนโกร โมซัมบิก มัลดีฟส์ และผู้แทนจาก 4 องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ UNHCR, UNICEF, IOM และ IUCN ฯลฯ
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และภาพการประดิษฐานพระบรมศพบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาลงนามถวายความอาลัย ที่ศาลาสหทัยสมาคม และเต็นท์ข้างศาลาลูกขุนใน พระบรมมหาราชวัง โดยด้านหลังภาพ มีหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2568 เวลา 17.00 น. พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ ปัณรสมวาร (15 วัน) ถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนามจ้าสิริก็ดิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชขนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
และวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10.00 น. พระสงฆ์ 30 รูปสวดพระพุทธมนต์ จบ มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ 1 พระสงฆ์ 4 รูปสวดธรรมคาถา มอบให้ประชาชนที่มาเข้าสักการะ และลงนามถวายความอาลัยเป็นวันแรก สร้างความปลาบปลื้มใจแก่พสกนิกรที่ได้รับ ที่ต่างบอกว่าจะนำกลับไปบูชาเป็นสิริมงคลและเป็นที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
แม่ชีปราณี เพชรประเสริฐ์ ชาวโคราช วัดปอแดง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา กล่าวว่า ตั้งใจจะมากราบสักการะถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระพันปีหลวง และมาทำงานจิตอาสา ทำอาหารเจแจกจ่ายประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ที่เดินทางลงนามถวายความอาลัยในพระบรมมหาราชวัง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพันปีหลวง ด้วยสำนึกในพระมหกรุณาธิคุณช่วยเหลือพสกนิกรในทุกๆ ด้าน ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้ราษฎรตามรอยเบื้องพระยุคลบาท โดยเฉพาะเรื่องการทำความดี และเป็นคนดี สองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พูดง่ายแต่ทำยาก ดังนั้นเราควรตั้งใจปฏิบัติเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
ด้าน นางศิริวรรณ ดิษฐวุฒิ อายุ 61 ปี อาชีพแม่บ้าน ชาว จ.สมุทรปราการ กล่าวภายหลังถวายสักการะ พร้อมลงนามถวายความอาลัย เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ว่า เดินทางมาถวายสักการะตั้งแต่วันแรกและวันนี้มาเป็นครั้งที่ 2 ตั้งใจจะเดินทางมาสักการะสัปดาห์ละครั้ง วันนี้มาเข้าถวายสักการะ ทางสำนักพระราชวังได้มอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และภาพพระโกศ ให้เป็นที่ระลึก
“รู้สึกปลื้มใจมาก ที่ผ่านมาเคยรับเสด็จ สมเด็จพระพันปีหลวง และในหลวงรัชกาลที่ 9 หลายครั้ง ภาพความทรงจำทั้งสองพระองค์เสด็จเคียงคู่เสมือนคู่บุญ เป็นแบบอย่างที่ดีของครอบครัว และภาพประทับใจพระองค์ท่านคือท่านใจดีไม่ถือตัวและท่านพูดเพราะกับประชาชนทุกคน วันนี้มากราบสักการะ ก็อธิษฐานขอเป็นข้ารองบาทของพระองค์ท่านตลอดไป และขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยไปอยู่กับพ่อหลวงทุกชาติไป ที่ผ่านมาพระองค์ท่านประชวรตลอดก็อยากเห็นอีกสักครั้ง แต่ก็ไม่มีโอกาสได้เห็นแล้ว ต่อจากนี้ก็จะจดจำภาพที่พระองค์ท่านเสด็จไปในโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชน เพราะเป็นภาพทรงจำที่ประทับใจที่สุดแล้ว” นางศิริวรรณ กล่าว