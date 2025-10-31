เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี เสด็จเป็นองค์ประธาน ประกวดผ้าลายสิริราชพัสตราภรณ์ รำลึก พระพันปีหลวง ผู้สร้างอาชีพ ผ้าไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธานการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายสิริราชพัสตราภรณ์” และงานหัตถกรรม รอบตัดสิน ระดับประเทศ (Final) ประจำปี 2568 คัดเลือกสุดยอดผลงานโดดเด่นเหรียญทอง 15 ประเภท
เมื่อเวลา 13.22 น. วันที่ 31 ตุลาคม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธานการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายสิริราชพัสตราภรณ์” และงานหัตถกรรม รอบตัดสิน ระดับประเทศ (Final) ประจำปี 2568 ณ สุราลัยฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
ในการนี้ นางสาว ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวศศิธร กิตติธรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายชูชีพ พงษ์ไชย รองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านบริหาร นายสุรศักดิ์ อักษรกุล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการ อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย คณะที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก คณะกรรมการตัดสิน และผู้เข้าร่วมการประกวด เฝ้ารับเสด็จ
เมื่อเสด็จถึง เสด็จไปทอดพระเนตร นิทรรศการการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายสิริราชพัสตราภรณ์” และงานหัตถกรรม แล้วจึงเสด็จไปประทับยืนรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แล้วจึงประทับที่โต๊ะทรงงาน เพื่อทรงตัดสินลายผ้าพระราชทานและงานหัตถกรรมร่วมกับคณะกรรมการจากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ โดยมีประชาชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าประกวดระดับประเทศ เข้าเฝ้าถวายรายงาน จำนวน 59 ชิ้นงาน จำแนกเป็น ประเภทผ้า 54 ผลงาน และประเภทหัตถกรรม 5 ผลงาน
ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประกวด สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานพระดํารัสให้แก่ผู้เข้าร่วมการประกวด และเข้าเฝ้า ความว่า
“แสดงความยินดีสำหรับผู้เข้าประกวดทุกท่าน มันมีความสวยงามและเห็นความพยายามของผู้ประกอบการทุกคน หลายคนชนะใจตัวเองได้ ชนะการทำงานได้ ก็ขอแสดงความยินดีด้วย แม้ท่านหญิงจะดุ แต่หวังดีกับทุกคนเสมอ อยากให้มีความก้าวหน้า อยากให้มีงานใหม่ ๆ และขอให้ทุกคนทำงานนี้ต่อไป ให้นึกว่ารากฐานและถิ่นกำเนิดนั้นมาจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือผู้ที่สร้างอาชีพให้แก่วงการหัตถศิลป์ผ้าไทย แม้กระทั่งศูนย์ศิลปาชีพหรือกลุ่มศิลปาชีพหรือศิลป์แผ่นดิน (สถาบันสิริกิติ์) แห่งนี้ พระองค์ท่านรักของท่าน และพระองค์ท่านไม่อยากทิ้งมัน เพราะฉะนั้นพวกเราคือคนรุ่นใหม่ คนรุ่นเก่า คนรุ่นกลาง ก็ต้องทำมันต่อไป และทำอย่างไรให้มันไม่อยู่กับที่ พัฒนาตนเองตลอดเวลา วันนี้เป็นวันที่พิเศษมาก และท่านหญิงคิดว่าพระองค์ท่านก็ทรงดีพระทัยและสนุกไปกับการแข่งขันในวันนี้ เพราะพระองค์ท่านยังโปรดงานรื่นเริงแบบนี้ งานสนุก งานแข่งผ้าแบบนี้ ขอแสดงความยินดีอีกครั้ง และขอบคุณที่ให้กำลังใจท่านหญิงและครอบครัว ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มศิลปาชีพที่มีเหรียญสักที และถ้ามีหลายๆ เหรียญ จะทำให้ท่านหญิงชื่นใจ ขอให้สู้ต่อไป ท่านหญิงรักทุกคน ขอให้ช่วยกับท่านหญิงในการพัฒนาทุกอย่างต่อไป ท่านหญิงทำคนเดียวไม่ได้ถ้าขาดทุกคน แล้วพบกันใหม่ในปีหน้า
ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณและกราบทูลถวายรายงานว่า “ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนประชาชนชาวไทย มีความปีติยินดีที่ได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงออกแบบผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายสิริราชพัสตราภรณ์” ในโอกาสที่ทรงได้รับการถวายปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2566 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยทรงนำมาออกแบบต่อยอดให้โครงสร้างลวดลายมีความร่วมสมัยเป็นสากล หากยังคงสื่อถึงเอกลักษณ์อันงดงามของชาติ สะท้อนวิถีชีวิต วัฒนธรรมและธรรมชาติของประเทศไทย โดยพระราชทานผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายสิริราชพัสตราภรณ์” แก่ช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมไทย เพื่อนำไปถักทอผืนผ้าและสร้างสรรค์งานหัตถกรรม ด้วยการผสมผสานกับลวดลายโบราณในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อเป็นการฟื้นฟูภูมิปัญญาแห่งอดีต ยกระดับมาตรฐาน และเพื่อพัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ผืนผ้าและงานหัตถกรรมในทุกมิติ ด้วยการออกแบบตามความคิดสร้างสรรค์ของศิลปิน
“สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้พระราชทานพระอนุญาตให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดประกวดแข่งขันผ้าลายสิริราชพัสตราภรณ์ และงานหัตถกรรม อันเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสืบสานผ้าไทย ซึ่งมีผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 8,903 ชิ้นงาน โดยมีผลงานเข้ารอบตัดสินระดับประเทศ ประเภทผ้า 54 ผืน และงานหัตถกรรม จำนวน 5 ชิ้น และนับเป็นมิ่งมงคลอย่างยิ่งต่อกิจกรรมการประกวดที่พระองค์เสด็จเป็นองค์ประธานตัดสินการประกวดในครั้งนี้ และด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนปวงชนชาวไทย ขอน้อมนำแนวพระดำริในการสืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาหัตถกรรมไทยให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป” ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าว
สำหรับผลการประกวด รางวัลพิเศษรวมดาวสาวสยาม ได้แก่ ผ้าเทคนิคผสมพื้นเมือง ผ้าลายสิริราชพัสตราภรณ์สร้างสรรค์สามัคคี กลุ่มผ้าทอลายมงคลมนตราธิกาญจน์ โดยนายจักรวรรดิวัตร ปรีจำรัส จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นการคัดเลือกจากการรวมผลงานทุกประเภท แล้วคัดเลือกโดยคณะกรรมการตัดสิน
สำหรับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) ผลงานทั้ง 15 ประเภท ประกอบด้วย
ประเภทที่ 1 ผ้าขิด ได้แก่ ไหมแท้ที่แม่ทอ ดอกพุดตานบานที่บ้านเชียง กลุ่มเฮือนไหมมนัสวรรณ โดยนายวันเฉลิม ศรีภุยเดช จ.อุดรธานี
ประเภทที่ 2 ผ้าเทคนิคเกาะ/ล้วง ได้แก่ ผ้าเกาะล้วงลายสิริราชพัสตราภรณ์ กลุ่มณัฐธภาผ้าจกทอมือ โดยนางณัฐธภา ทิพย์วัจนะ จ.ราชบุรี
ประเภทที่ 3 ผ้าเทคนิคสร้างสรรค์ ได้แก่ สร้างสรรค์ไหมมัดหมี่ ใต้ร่มพระบารมีสิริราชพัสตราภรณ์ กลุ่มที จัตุวัน ไทยซิลค์ โดยนายทวีศักดิ์ จัตุวัน จ.ร้อยเอ็ด
ประเภทที่ 4 ผ้าจากกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ เพื่องอุบะดอกไม้ถวายราชนารี กลุ่มผ้าทอลายมงคลมนตราธิกาญจน์ โดยนายจักรวรรดิวัตร ปรีจำรัส จ.กาฬสินธุ์
ประเภทที่ 5 ผ้าจก/ผ้าตีนจก ได้แก่ ผ้าจก กลุ่มทอผ้าหัสดินทร์ โดยนายภณพล คิดสำราญ จ.สุรินทร์
ประเภทที่ 6 ผ้าปัก ได้แก่ ผ้าปักชนเผ่าเมี่ยน โครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ บ้านฟุ้งจี้(ผ้าปักยาวเขาบ้านวังใหม่) โดยนางสาวศศิวิมล รัตนวิจิตรสกุล จ.ลำปาง
ประเภทที่ 7 ผ้าบาติก/ผ้ามัดย้อม/ผ้าเขียนเทียน ได้แก่ มยุเรศ พัตรา ภูษาพัทลุง กลุ่มลานใบเมืองลุง โดยนายมนัส สุวรรณถาวร จ.พัทลุง
ประเภทที่ 8 ผ้ายกใหญ่ ได้แก่ ผ้ายกราชสำนัก (ผ้ายกใหญ่) ลายสิริราชพัสตราภรณ์ พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน (สถาบันสิริกิติ์) โดยพลตรี ชัยยุทธ วชิรวรภักดิ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
ประเภทที่ 9 ผ้าเทคนิคผสมเทคนิคพื้นเมือง ได้แก่ ผ้าไหมมัดหมี่ 3 ตะกอ ยกดอกลายตารางหมากรุก สมาชิกศิลปาชีพ ตำบลช้างใหญ่ โดยนายอิทธิชัย ไชยรินทร์ จ.พระนครศรีอยุธยา
ประเภทที่ 10 ผ้าแพรวา ได้แก่ สิริราชพัสตราภรณ์กลุ่มชุมชนภูไทดำ โดยนายพงษ์ชยุตน์ โพนะทา จ.กาฬสินธุ์
ประเภทที่ 11 ผ้ามัดหมี่ 2 ตะกอ ได้แก่ ผ้าลายสิริราชพัสตราภรณ์ กลุ่มเจริญกิจนิยมชื่อ โดยนายเจริญกิจ นิยมชื่อ จ.สุรินทร์
ประเภทที่ 12 ผ้ามัดหมี่ 3 ตะกอ ขึ้นไป ได้แก่ ผ้าลายสิริราชพัสตราภรณ์ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านทุ่งสว่าง โดยนายธีรเดช กลายไพร จ.บุรีรัมย์
ประเภทที่ 13 ผ้ายกเล็ก ได้แก่ ผ้าลายสิริราสพัตราภรณ์อาภรณ์แห่งความรักภักดี กลุ่มผ้าทอลายมงคลมนตราธิกาญจน์ โดยนายจักรวรรดิวัตร ปรีจำรัส จ.กาฬสินธุ์
ประเภทที่ 14 ผ้าหมี่ข้อ/หมี่คั่น ได้แก่ ผ้าลายมยุรสิริชมดอกพุดตาน กลุ่มไหมมีชัย โดยนายเนติพงศ์ กระแสโสม จ.ชัยภูมิ
และประเภทงานหัตถกรรม ได้แก่ แจกันเขียนลายสิริราชพัสตราภรณ์ ศูนย์ศิลปาชีพเครื่องปั้นดินเผา พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ โดยนายศรีโพธิ์ กลิ่นมาลี จ.นราธิวาส
โดยผู้ได้รับรางวัลต่างๆ จะเข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในงาน Silk Festival วันที่ 2 ธ.ค.นี้