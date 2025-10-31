ทูลกระหม่อมฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ พระพันปีหลวง
เมื่อเวลา 19.02 น. วันที่ 31 ตุลาคม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
ในการนี้ ท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน และท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน รอรับเสด็จ
สำหรับ พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม พระบรมศพฯ นั้น มีบทสวด ที่มีทำนอง เป็นเอกลักษณ์ ผลัดเปลี่ยนกัน โดยช่วงเวลาดังกล่าว เป็นพระสงฆ์จาก วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในบทนมัสการ “ทำนองเลื่อน” ซึ่งเป็นการสวด ที่เอื้อนเสียงสวดยาวต่อเนื่องกันตลอดทั้งบท ไม่เน้นความชัดเจนของคำสวด บางครั้งเรียก กะเลื่อน หรือ กะเคลื่อน และพระสงฆ์จากวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร ในบทสวดพระอภิธรรม 7 คัมภีร์ ในทำนอง กะ ซึ่งเป็นทำนองสวดที่มีลักษณะลงตัว ชัดเจน และเอื้อนเสียงมีจังหวะหยุดเป็นวรรค ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ กะเปิด มีการสวดเน้นการออกเสียงคำสวดชัดเจน และกะปิด เป็นการสวดเอื้อน เสียงยาวต่อเนื่องกันตลอดทั้งบท