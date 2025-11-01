พสกนิกรทั่วสารทิศร่วมถวายสักการะ ‘พระพันปีหลวง’ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทรงงานเพื่อประชาชน ยกย่อง ‘พระราชินีที่งดงามที่สุดในโลก’
ตามที่มีประกาศสำนักพระราชวัง ความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมลงนาม ถวายความอาลัยในสมุดหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. นั้น
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ บริเวณท้องสนามหลวง ตลอดช่วงเช้า ที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าลงนามแสดงความอาลัยและกราบสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ศาลาสหทัยสมาคม และบริเวณสนามหญ้าด้านข้างศาลาลูกขุน ในพระบรมมหาราชวัง เป็นวันที่ 6
โดยบริเวนจุดคัดกรอง แม้จะมีฝนตก แต่พสกนิกรผู้จงรักภักดี ทยอยเดินทางมานั่งรอยังจุดพักคอยซึ่งมีการจัดพื้นที่รองรับไว้กว่า 3,000 ที่นั่ง ทุกคนสามารถรับอาหารและน้ำดื่มพระราชทานบริเวณทางเข้า พักรับประทานอาหาร ก่อนเดินมายังอุโมงค์หน้าพระลาน ซึ่งจะมีที่พักคอยรอขึ้นไปยังประตูมณีนพัตน์ เพื่อรอเข้าสักการะ โดยจะมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาพระราชทานคอยอำนวยความสะดวก รวมถึงหน่วยแพทย์ดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน อีกทั้ง ยังมีบริการวีลแชร์สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ และรถกอล์ฟไฟฟ้าบริการรับส่งผู้สูงอายุ บริเวณถนนผ่านกลางสนามหลวง รวมถึงเจ้าหน้าที่สื่อสารและล่ามอาสาภาษาต่างประเทศเพื่อให้ข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ
ขณะเดียวกันยังมีจุดบริการให้ยืมเครื่องแต่งกาย ผ้าถุงและกางเกง บริเวณอุโมงค์หน้าพระลาน ในส่วนของผ้าถุงและกางเกงที่ให้ยืม ได้ดำเนินการซักรีดทำความสะอาดทุกวัน รวมถึงมีหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ คอยช่วยเหลืออำนวนความสะดวกแก่ ประชาชนที่พร้อมใจกันเดินทางมาจากในพื้นที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด
นายสมพงษ์ คุณวัฒากุล กล่าวว่า ตั้งใจเดินทางมาจากย่านธนบุรี เพื่อร่วมลงนามแสดงความอาลัย และจดจำภาพการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเคียงคู่สมเด็จพระพันปีหลวงไปทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจทั่วทุกภูมิภาค เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวไทยและทั่วโลก โดยเฉพาะการอนุรักษ์ผ้าไหมไทย และการแสดงโขน รวมถึงแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปาชีพสร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้านที่อยู่ห่างไกล
เช่นเดียวกับ นางสุจินต์ สมศิริ ชาวนครศรีธรรมราช กล่าวว่า นับเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของคนไทยอีกครั้ง พระองค์เป็นทุกสิ่งทุกอย่าง ส่วนตัวรักและเทิดทูนพระองค์มาก พระองค์เป็นพระราชินีที่งดงามที่สุดในโลก พระทัยดี แย้มพระสรวลให้ประชาชนตลอด ประทับใจการทรงงานของพระองค์และได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ในขณะที่ยังเป็นครูสอนหนังสือซึ่งทุกโครงการยังประโยชน์สุขช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ราษฎรทั่วประเทศ
สำหรับสถิติประชาชนที่ผ่านประตูมณีนพรัตน์เพื่อเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง สะสมตั้งแต่วันที่ 27 -31 ตุลาคม รวม 15,847 คน
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเดินทาง เข้าลงนามแสดงความอาลัยและกราบสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ศาลาสหทัยสมาคม และบริเวณสนามหญ้าด้านข้างศาลาลูกขุน ในพระบรมมหาราชวัง โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดรถ Shuttle Bus บริการฟรี โดยเชื่อมต่อสถานีขนส่งและจุดสำคัญ 8 เส้นทาง มุ่งสู่สนามหลวง คือ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ สายใต้ใหม่ สถานีหัวลำโพง สถานีเอกมัย บางใหญ่ สนามราชมังคลากีฬาสถาน สถานีขนส่งผู้โดยสาร (หมอชิต 2) รถ Shuttle Bus เชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า 6 เส้นทาง สถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ได้แก่ ท่าพระ สนามไชย สามยอด และสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว ได้แก่ สยาม วงเวียนใหญ่ รวม 19 คัน และเชื่อมต่อเรือโดยสารท่าเรือสะพานผ่านฟ้า 2 คัน รวมถึงเส้นทางปกติผ่านสนามหลวง 18 เส้นทาง