ปชช.หลั่งไหลถวายสักการะ ‘พระพันปีหลวง’ กลุ่มอุทยาน ร.9 ตั้งใจทำความดีเพื่อสังคม สืบสานพระราชปณิธาน
ตามที่มีประกาศสำนักพระราชวัง ความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมลงนาม ถวายความอาลัยในสมุดหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. นั้น
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ บริเวณท้องสนามหลวง ตั้วแต่ช่วงเช้า ที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าลงนามแสดงความอาลัยและกราบสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ศาลาสหทัยสมาคม และบริเวณสนามหญ้าด้านข้างศาลาลูกขุน ในพระบรมมหาราชวัง เป็นวันที่ 6
โดยบริเวนจุดคัดกรอง แม้จะมีฝนตก ในช่วงเช้า แต่เมื่อซาลงแล้ว ต่พสกนิกรผู้จงรักภักดี ยังคงทยอยเดินทางมานั่งรอยังจุดพักคอยซึ่งมีการจัดพื้นที่รองรับไว้กว่า 3,000 ที่นั่ง ทุกคนสามารถรับอาหารและน้ำดื่มพระราชทานบริเวณทางเข้า พักรับประทานอาหาร ก่อนเดินมายังอุโมงค์หน้าพระลาน ซึ่งจะมีที่พักคอยรอขึ้นไปยังประตูมณีนพัตน์ เพื่อรอเข้าสักการะ โดยจะมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาพระราชทานคอยอำนวยความสะดวก รวมถึงหน่วยแพทย์ดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน อีกทั้ง ยังมีบริการวีลแชร์สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ และรถกอล์ฟไฟฟ้าบริการรับส่งผู้สูงอายุ บริเวณถนนผ่านกลางสนามหลวง รวมถึงเจ้าหน้าที่สื่อสารและล่ามอาสาภาษาต่างประเทศเพื่อให้ข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ
รวมถึงมีหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ คอยช่วยเหลืออำนวนความสะดวกแก่ ประชาชนที่พร้อมใจกันเดินทางมาจากในพื้นที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด
น.ส.ทิพย์วรรณ กระดีทอง หัวหน้ากลุ่มอุทยาน ร 9 กล่าวว่า สมาชิกกลุ่มทุกคนต่างจงรักภักดีต่อสมเด็จพระพันปีหลวง และ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรไปยังถิ่นทุรกันดารห่างไกลด้วยพระวิริยะอุตสาหะ นับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่เกินกว่าจะบรรยาย และตั้งใจจะทำความดีเพื่อสังคมสืบสานพระราชปณิธาน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรุงเทพมหานคร จัดบริการสุขาสำหรับผู้พิการและรถสุขาเคลื่อนที่รวม 10 คัน แบ่งเป็น จุดตรงข้ามวัดมหาธาตุ 4 คัน ถนนหับเผย ข้างศาลหลักเมือง 2 คัน จุดพระแม่ธรณีบีบมวยผม 3 คัน พร้อมจัดจุดทิ้งขยะ 10 จุด มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดพร้อมให้คำแนะนำในการคัดแยกขยะ
ขณะที่บริการทางการแพทย์ 3 จุด ได้แก่ บริเวณอุโมงค์พระลาน 1 จุด และบริเวณสนามหลวง 2 จุด พร้อมทีมแพทย์-พยาบาลตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพประชาชนตลอดวัน
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเดินทาง เข้าลงนามแสดงความอาลัยและกราบสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ศาลาสหทัยสมาคม และบริเวณสนามหญ้าด้านข้างศาลาลูกขุน ในพระบรมมหาราชวัง โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดรถ Shuttle Bus บริการฟรี โดยเชื่อมต่อสถานีขนส่งและจุดสำคัญ 8 เส้นทาง มุ่งสู่สนามหลวง คือ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ สายใต้ใหม่ สถานีหัวลำโพง สถานีเอกมัย บางใหญ่ สนามราชมังคลากีฬาสถาน สถานีขนส่งผู้โดยสาร (หมอชิต 2) รถ Shuttle Bus เชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า 6 เส้นทาง สถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ได้แก่ ท่าพระ สนามไชย สามยอด และสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว ได้แก่ สยาม วงเวียนใหญ่ รวม 19 คัน และเชื่อมต่อเรือโดยสารท่าเรือสะพานผ่านฟ้า 2 คัน รวมถึงเส้นทางปกติผ่านสนามหลวง 18 เส้นทาง