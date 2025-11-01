พสกนิกร กว่า 3 พันคน ถวายอาลัยวันนี้ สถิติรวมเฉียด 1.9 หมื่น กทม. ดูแลครบมิติ

ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระพันปีหลวง เกือบ 19,000 คน วันนี้ยอดกว่า 3,000 กทม. ระดมทุกภาคส่วนดูแลรอบด้านต่อเนื่อง
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยผลการดำเนินงานประจำวันในส่วนของกรุงเทพมหานคร ในการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
สถิติผู้เข้าถวายสักการะ มีประชาชนที่ผ่านประตูมณีนพรัตน์เพื่อเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันนี้ รวมทั้งสิ้น 3,150 คน จำนวนสะสม 18,997 คน (ตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค. 68)
ด้านบริการอำนวยความสะดวก: กทม. ได้จัดเต็นท์พักคอยและเก้าอี้นั่งพัก จัดเตรียมวีลแชร์สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ซึ่งวันนี้มีผู้ใช้บริการรวม 43 คน จัดรถกอล์ฟไฟฟ้าบริการรับส่งผู้สูงอายุ บริเวณถนนผ่านกลางสนามหลวง จัดเจ้าหน้าที่สื่อสารและล่ามอาสาภาษาต่างประเทศเพื่อให้ข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรกรณีรถเสียหรือจอดกีดขวางที่บริเวณลานจอดรถที่สนามหลวงและเส้นทางเสด็จฯ
ด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม: จัดบริการสุขาสำหรับผู้พิการและรถสุขาเคลื่อนที่ จัดจุดทิ้งขยะมูลฝอย พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำจุดให้คำแนะนำในการคัดแยกขยะ โดยวันนี้ปริมาณมูลฝอยโดยรวมที่จัดเก็บได้ 278 กิโลกรัม แบ่งเป็น มูลฝอยทั่วไป 86 กิโลกรัม มูลฝอยรีไซเคิล 42 กิโลกรัม และมูลฝอยเศษอาหาร 150 กิโลกรัม (ข้อมูลปริมาณมูลฝอย ณ เวลา 16.30 น.)
ด้านบริการให้ยืมเครื่องแต่งกาย: จัดจุดยืมผ้าถุงและกางเกง บริเวณอุโมงค์หน้าพระลาน ในวันนี้มีประชาชนใช้บริการ รวมทั้งสิ้น 610 คน แบ่งเป็น ชาวไทย 589 คน ชาวต่างชาติ 21 คน โดยใช้บริการยืมผ้าถุง 572 คน ยืมกางเกง 38 คน ในส่วนของผ้าถุงและกางเกงที่ให้ยืม ได้ดำเนินการซักรีดทำความสะอาดทุกครั้ง ก่อนจะนำมาให้ประชาชนยืมไปใช้ใหม่
ด้านบริการทางการแพทย์และพยาบาล: จัดจุดบริการทางการแพทย์ 12 จุด ได้แก่ บริเวณอุโมงค์พระลาน 2 จุด เต็นท์พักคอย (สนามหลวง) 2 จุด จุดพักคอยฝั่งธรรมศาสตร์ 1 จุด จุดโรงครัวพระราชทาน 1 จุด เมธาวลัย 1 จุด พระแม่ธรณีบีบมวยผม 1 จุด สน.พระราชวัง 1 จุด สน.สำราญราษฎร์ 1 จุด สน.นางเลิ้ง 1 จุด และถนนหับเผย 1 จุด พร้อมทีมแพทย์-พยาบาลตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพประชาชนตลอดวัน มีผู้รับบริการทางการแพทย์รวมทั้งสิ้น 386 คน (นำส่งโรงพยาบาล 1 คน แจกยาดม 349 คน ที่เหลือมีอาการทั่วไป เช่น เป็นลม ปวดศีรษะ บาดเจ็บ ฯลฯ)
ด้านความปลอดภัย: จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกตลอดพื้นที่ร่วมกับตำรวจ ติดตั้งกล้อง CCTV เตรียมรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ใกล้เคียง ตั้งวางถังดับเพลิงบริเวณสถานที่ประกอบอาหาร จัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบอาหารภายในโรงครัวพระราชทาน เกี่ยวกับการใช้ก๊าซหุงต้มและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ปลอดภัย รวมถึงวิธีการใช้ถังดับเพลิงเพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้น และจัดเจ้าหน้าที่ตัดแต่งกิ่งไม้และค้ำยันต้นไม้