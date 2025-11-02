กทม. พร้อมด้วยจิตอาสา Big Cleaning จุดพักคอยท้องสนามหลวง งานพระราชพิธีพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง

วานนี้ เมื่อวันที่ 1 พฤจิกายน เวลา 21.00 น. กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม และกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ประกอบด้วย เขตพระนคร เขตดุสิต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตดินแดง เขตห้วยขวาง เขตพญาไท เขตราชเทวี และเขตวังทองหลาง พร้อมด้วยจิตอาสา จัดกิจกรรม Big Cleaning บริเวณโดยรอบสนามหลวง
โดยจัดเจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่เทศกิจ และเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดฯ พร้อมรถบรรทุกน้ำกว่า 20 คัน สนับสนุนภารกิจ Big Cleaning บริเวณจุดพักคอยโดยรอบท้องสนามหลวงเพื่อดูแลความสะอาดของสนามหลวงและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นอกจากนี้ กทม. ได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามการสุขาภิบาลอาหาร สุขลักษณะของการประกอบปรุง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเจิ่งนองพื้นและคอกต้นไม้ ป้องกันต้นไม้โดยรอบสนามหลวงได้รับความเสียหายจากการได้รับน้ำมากเกินไป รวมถึงแนะนำให้ล้างภาชนะต่างๆ ในจุดที่กำหนด ซึ่ง กทม. จะมีการติดตั้งบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดก่อนทิ้ง ป้องกันท่อระบายน้ำอุดตันและส่งกลิ่นรบกวน
พร้อมติดตามการติดตั้งอ่างล้างจานและบ่อดักไขมัน พร้อมมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องบริหารจัดการพื้นที่การตั้งวางโรงครัวให้อยู่ในแนวเดียวกัน และจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยบริเวณประตูทางเข้า-ออกต่างๆ ป้องกันมิให้เกิดความสับสน เพื่อเตรียมพื้นที่ไว้รองรับประชาชนที่คาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น ณ บริเวณท้องสนามหลวงอีกด้วย