หญิงวัย 61 ปี สักการะพระบรมศพ พระพันปีหลวง ทั้งน้ำตา ตั้งใจมาอีก 3 ครั้งเพื่อแสดงความภักดี
ตามที่มีประกาศสำนักพระราชวัง ความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.นั้น
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ บริเวณท้องสนามหลวงตลอดทั้งวัน ที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าลงนามแสดงความอาลัยและกราบสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ศาลาสหทัยสมาคม และบริเวณสนามหญ้าด้านข้างศาลาลูกขุน ในพระบรมมหาราชวัง เป็นวันที่ 7
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม้อากาศจะอบอ้าว แต่พสกนิกรผู้จงรักภักดีก็ยังคงทยอยเข้ามาถวายสักการะพระบรมศพกันอย่างเนืองแน่น โดยมีเจ้าหน้าที่ จิตอาสา และหน่วยปฐมพยาบาลคอยอำนวยความสะดวกแก่พสกนิกรผู้เข้าร่วมถวายสักการะ นอกจากนี้ ทางบริษัท ครอป – คอนเนคท์ จำกัด ยังได้นำผลไม้มาแจกจ่ายแก่พสกนิกรผู้จงรักภัคดี ถวายเป็นพระราชกุศล
เมื่อ 10.30 น. น.ส.ดวงตา พยอมใหม่ อายุ 61 กล่าวทั้งน้ำตาว่า ครั้งแรกที่ทราบข่าวการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้น ตนยังคิดว่าเป็นข่าวเท็จ จนกระทั่งได้เห็นผู้คนใส่ชุดสีดำ และการลดธงถวายความอาลัยจึงระลึกได้ว่าเป็นเรื่องจริง เมื่อสบโอกาสตนจึงตั้งใจเดินทางมาสักการะพระบรมศพด้วยตัวเอง อีกทั้งยังตั้งใจจะมาสักการะพระบรมศพซ้ำอีก 3 ครั้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดี พร้อมทั้งชื่นชมการจัดงานของ กทม.ว่า จัดการงานได้ดี เห็นได้ชัดว่าเตรียมตัวดีกว่างานถวายสักการะพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 มาก ทั้งเรื่องของการเพิ่มจำนวนเต็นท์ การแจกอาหาร และการอำนวยความสะดวกในด้านอื่นๆ ก็ถือว่าทำได้ดี
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเดินทาง เข้าลงนามแสดงความอาลัยและกราบสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ศาลาสหทัยสมาคม และบริเวณสนามหญ้าด้านข้างศาลาลูกขุน ในพระบรมมหาราชวัง โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดรถ Shuttle Bus บริการฟรี โดยเชื่อมต่อสถานีขนส่งและจุดสำคัญ 8 เส้นทาง มุ่งสู่สนามหลวง คือ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ สายใต้ใหม่ สถานีหัวลำโพง สถานีเอกมัย บางใหญ่ สนามราชมังคลากีฬาสถาน สถานีขนส่งผู้โดยสาร (หมอชิต 2) รถ Shuttle Bus เชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า 6 เส้นทาง สถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ได้แก่ ท่าพระ สนามไชย สามยอด และสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว ได้แก่ สยาม วงเวียนใหญ่ รวม 19 คัน และเชื่อมต่อเรือโดยสารท่าเรือสะพานผ่านฟ้า 2 คัน รวมถึงเส้นทางปกติผ่านสนามหลวง 18 เส้นทาง