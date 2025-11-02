ครอบครัวชาวญี่ปุ่น ร่วมอาลัย ‘พระพันปี’ ซาบซึ้งพระอัจฉริยภาพด้านผ้าไทย-ศิลปวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน จากประกาศสำนักพระราชวัง ความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมลงนาม ถวายความอาลัยในสมุดหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลาเวลา 08.30-16.00 น. นั้น
โดยบรรยากาศบริเวณพระบรมมหาราชวัง มีประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาพอากาศร้อนอบอ้าว แต่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายความอาลัยก็ไม่ย่อท้อ แม้สภาพอากาศจะร้อนก็ตาม
อาทิ ราชสกุลลดาวัลย์ นางสุพร สังฆะภิบาล นักแสดงอาวุโส และประชาชนทั่วไป เข้าถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยด้วยความรักเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความผาสุขของปวงชนชาวไทยตลอดมา
โดยบริเวณพื้นที่พระบรมมหาราชวัง มีจิตอาสาพระราชทานคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ทั้งนี้ได้มีการจัดเตรียมจุดบริการน้ำดื่ม และมีกองแพทย์หลวงเพื่อคอยดูแลประชนที่มาถวายสักการะฯ พระบรมศพ พระพันปีหลวง อีกทั้งยังมีการแจกจ่ายผ้าเย็น และพิมเสนน้ำพระราชทานให้กับประชาชน รวมไปถึงรถสุขาเคลื่อนที่จากทางกรุงเทพมหานครคอยบริการประชนในบริเวณพระบรมมหาราชวัง และมีจุดบริการให้ยืมผ้าถุงสำหรับสุภาพสตรีที่บริเวณอุโมงค์หน้าพระลาน โดยผู้ที่ต้องการใช้บริการ ให้นำบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางมาลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการ หลังจากเสร็จสิ้นให้นำผ้าถุงมาคืนยังจุดบริเวณทางออกประตูวิมานเทเวศร์
ในจำนวนประชาชน มีครอบครัวชาวญี่ปุ่น เดินทางมาถวายสักการะฯ พระบรมศพ พระพันปีหลวง ที่ปัจจุบันทำงานเป็นพนักงานธนาคารกสิกรไทย โดยอาศัยอยู่ในประเทศไทยมามากกว่า 1 ปี อย่าง นาย โยซูเกะ อิวาซาโกะ ที่ได้กล่าวถึงความรู้สึกในการเดินทางมาร่วมน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระพันปีหลวง ว่า ตนเคยมากราบสักกการะถวายความอาลัยในหลวง รัชกาลที่ 9 เมื่อ 9 ปีที่แล้ว กระทั่งสมเด็จพระพันปีหลวงสวรรคต ตั้งใจมากราบสักการะและลงนามถวายความอาลัยด้วยความรักและเทิดทูนพระองค์ท่านเป็นอย่างสูง
ราชวงศ์ไทยและญี่ปุ่น มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นมาช้านาน มีมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน ส่งผลให้เกิดการค้าในหลายด้าน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ ปัจจุบันที่ทำงานของผมมีพนักงานชาวญี่ปุ่นราว 6,000 คนประจำสาขาต่างๆ ของธนาคารกสิกรไทย คอยทำหน้าที่ประสานงานด้านการลงทุนระหว่างนักธุรกิจของทั้งสองประเทศ นับว่าเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย
ด้าน อายาโกะ อิวาซากิ ภรรยาของนายโยซูเกะกล่าวว่า ชื่นชอบและประทับใจในพระอัจฉริยภาพด้านแฟชั่น และศิลปวัฒนธรรมของพระองค์ท่านเป็นอย่างมาก เพราะท่านสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองของชาวบ้านท้องถิ่นต่างๆ เป้นที่รู้จักและชื่นชอบในหมู่ชาวญี่ปุ่นและนานาชาติ
นอกจากนี้พระองค์ยังส่งเสริมศิลปะการแสดงการแสดงโขน ที่มีความสวยงามตระการตา ทำให้ตนและสามีรักเมืองไทย และสนใจศึกษา เรียนรู้เรื่องราวของเมืองไทยและพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระองค์ท่าน