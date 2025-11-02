ชาวมุสลิม ร่วมสักการะพระบรมศพ พระพันปีหลวง ซาบซึ้งน้ำพระทัยไม่แบ่งแยกศาสนา
ตามที่มีประกาศสำนักพระราชวัง ความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. นั้น
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณท้องสนามหลวงตลอดทั้งวัน ที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าลงนามแสดงความอาลัยและกราบสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ศาลาสหทัยสมาคม และบริเวณสนามหญ้าด้านข้างศาลาลูกขุน ในพระบรมมหาราชวัง เป็นวันที่ 7
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พสกนิกรผู้จงรักภักดีก็ยังคงเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพกันอย่างต่อเนื่อง มีทั้งผู้ที่เดินทางมาด้วยรถส่วนตัว และผู้ที่เดินทางมาด้วยรถ Shuttle Bus บริการฟรีโดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โดยระหว่างเส้นทางสักการะพระบรมศพมีเจ้าหน้าที่ จิตอาสา และหน่วยปฐมพยาบาลคอยอำนวยความสะดวกแก่พสกนิกรผู้เข้าร่วมถวายสักการะ นอกจากนี้ ยังมีจิตอาสาจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหารนำอาหารชุดใหม่มาแจกจ่ายแก่พสกนิกร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
น.ส.พัชรี พสกนิกรชาวมุสลิม เปิดเผยกับ “มติชน” ว่าตนและพี่น้องชาวมุสลิมตั้งใจมาถวายสักการะพระบรมศพเพื่อน้อมส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้าย เพราะพระองค์ได้พระราชทานความรักให้กับพสกนิกรชาวไทยไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธ คริสต์ หรืออิสลาม พระองค์ก็พระราชทานพระเมตตาแก่พวกตนโดยไม่แบ่งแยกศาสนา เมื่อทราบข่าวการสวรรคตจึงเร่งหาเวลามาถวายสักการะโดยเร็ว เพื่อตอบแทนพระเมตตาที่พระองค์ทรงมีให้
“ถ้ามีโอกาส เชิญชวนทุกคนทั้งมุสลิม คริสต์ ไทย พราหมณ์ฮินดู ศาสนาอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทย ควรร่วมใจกันมาลงนามถวายความอาลัยให้พระองค์ท่าน เพื่อรำลึกถึงพระเมตตาที่พระองค์ท่านมีให้ทุกศาสนา” น.ส.พัชรีกล่าว
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเดินทางเข้าลงนามแสดงความอาลัยและกราบสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ศาลาสหทัยสมาคม และบริเวณสนามหญ้าด้านข้างศาลาลูกขุน ในพระบรมมหาราชวัง โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดรถ Shuttle Bus บริการฟรี โดยเชื่อมต่อสถานีขนส่งและจุดสำคัญ 8 เส้นทาง มุ่งสู่สนามหลวง คืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ สายใต้ใหม่ สถานีหัวลำโพง สถานีเอกมัย บางใหญ่ สนามราชมังคลากีฬาสถาน สถานีขนส่งผู้โดยสาร (หมอชิต 2) รถ Shuttle Bus เชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า 6 เส้นทาง สถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ได้แก่ ท่าพระ สนามไชย สามยอด และสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว ได้แก่ สยาม วงเวียนใหญ่ รวม 19 คัน และเชื่อมต่อเรือโดยสารท่าเรือสะพานผ่านฟ้า 2 คัน รวมถึงเส้นทางปกติผ่านสนามหลวง 18 เส้นทาง