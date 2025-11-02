‘ชัชชาติ’ เผย 9 พ.ย.กทม.ระดมสรรพกำลังดูแลปชช.แห่ถวายความอาลัย
ตามที่มีประกาศสำนักพระราชวัง ความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. นั้น
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ บริเวณท้องสนามหลวงตลอดทั้งวัน ที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าลงนามแสดงความอาลัยและกราบสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ศาลาสหทัยสมาคม และบริเวณสนามหญ้าด้านข้างศาลาลูกขุน ในพระบรมมหาราชวัง เป็นวันที่ 7
เวลา 15.30 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณท้องสนามหลวง โดยมี นายโกศล สิงหนาท ผู้อำนวยการเขตพระนคร, นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระนคร ร่วมลงพื้นที่และรายงานผลการทำงานในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
นายชัชชาติ กล่าวว่า ขณะนี้มีประชนชนเข้ามากราบถวายสักการะ 3,000 คนต่อวัน ยังไม่มีปัญหาอะไร แต่ในวันที่ 9 พฤศจิกายนนี้ จะมีการเปิดให้ประชาชนเข้าไปในพระที่นั่งดุสิตจะมีประชาชนมากขึ้นอีกประมาณ 15,000 คน ต้องเตรียมตัวรองรับ ในส่วนแรกคือเรื่องการขนส่งว่าคนจะมาอย่างไร จะมีความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งรถเมล์ รถ Shuttle Bus ที่รับส่งจากจุดสำคัญต่างๆ ทำให้ประชาชนสะดวกมากขึ้น จะนั่งเรือมาที่ท่าช้าง หรือนั่งรถไฟฟ้ามาสนามชัยก็ได้ แต่แนะนำว่าอย่าเอารถส่วนตัวมาจะดีกว่า นอกจากนี้วันที่ 9 พฤศจิกายน จะมีปัญหาอีกอย่างคือนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามา จะแก้ปัญหาด้วยการแยกประตูทางเข้าแทน ส่วนวัดต่างๆ จะมีอาหารให้รับประทานตลอด รวมถึงมีคนนำน้ำและอาหารมาแจกจ่าย เรียกว่าเตรียมพร้อม แต่ก็ต้องคอยดูสถานการณ์ เรามีกองบัญชาการของที่นี่ ที่รวมสรรพกำลังจากทุกส่วนทั้งเทศกิจ พนักงานทำความสะอาด และศูนย์อนามัยที่คอยดูแลในทุกมิติ จึงคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเดินทาง เข้าลงนามแสดงความอาลัยและกราบสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ศาลาสหทัยสมาคม และบริเวณสนามหญ้าด้านข้างศาลาลูกขุน ในพระบรมมหาราชวัง โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดรถ Shuttle Bus บริการฟรี โดยเชื่อมต่อสถานีขนส่งและจุดสำคัญ 8 เส้นทาง มุ่งสู่สนามหลวง คือ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ สายใต้ใหม่ สถานีหัวลำโพง สถานีเอกมัย บางใหญ่ สนามราชมังคลากีฬาสถาน สถานีขนส่งผู้โดยสาร (หมอชิต 2) รถ Shuttle Bus เชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า 6 เส้นทาง สถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ได้แก่ ท่าพระ สนามไชย สามยอด และสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว ได้แก่ สยาม วงเวียนใหญ่ รวม 19 คัน และเชื่อมต่อเรือโดยสารท่าเรือสะพานผ่านฟ้า 2 คัน รวมถึงเส้นทางปกติผ่านสนามหลวง 18 เส้นทาง