ชัชชาติ คาดหลัง 9 พ.ย. ประชาชนถวายอาลัยวันละหมื่น เตรียมสนามหลวง รับได้ 2 หมื่นคน

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ตรวจสนามหลวง ขอบคุณ ‘จยย.จิตอาสา’ รับส่งฟรี กทม. เตรียมพร้อมพื้นที่ คาดประชาชนเข้าสักการะพระบรมศพหลักหมื่นต่อวัน หลัง 9 พ.ย.นี้
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ที่ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการดูแลอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นาย ชัชชาติ กล่าวว่า มีจุดหนึ่งที่อยากพามาดูคือกลุ่มรถจักรยานยนต์จิตอาสาที่มาช่วยส่งคนจากพระบรมหาราชวังไปยังจุดคัดกรองและจุด Shuttle Bus ซึ่งมีระยะทางประมาณ 400 เมตร ให้บริการฟรี อาสาสมัครกลุ่มนี้มาจากหลากหลายพื้นที่ มารวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยจากการสอบถามพบว่าอาสาบางท่านเดินทางมาจากจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ ได้กำชับให้ผู้อำนวยการเขตพระนคร ช่วยจัดระเบียบจุดนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงดูแลเรื่องอาหารและน้ำดื่มด้วย
จากนั้น นายชัชชาติ กล่าวต่อไปถึงการปรับปรุงทางเท้ารอบสนามหลวง โดยได้มีการขยับแนวรั้วเพิ่มพื้นที่ทางเท้าประมาณ 2 เมตร ซึ่งเดิมรั้วอยู่ชิดติดต้นไม้ ในส่วนพื้นที่ได้มีการจัดเตรียมพร้อมเพื่อรองรับประชาชนที่จะเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท หลังวันที่ 9 พ.ย. นี้ คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางเข้ามาประมาณ 10,000 คน ซึ่งพื้นที่สามารถรองรับได้ถึง 15,000 – 20,000 คน
จากนั้น นายชัชชาติ เดินตรวจความเรียบร้อยจุดอำนวยความสะดวกประชนจุดต่าง ๆ พูดคุยสอบถามประชาชนที่เดินทางมา พร้อมให้กำลังใจและขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน อาทิ จุดอาหารพระราชทาน จุดพักคอยซึ่งมีรถวีลแชร์ให้บริการ หน่วยปฐมพยาบาล โดยศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ศูนย์บริการจิตอาสาประชาชน จุดทิ้งขยะ จุดรอรถโดยสาร รถ Shuttle Bus ให้บริการ 14 เส้นทาง รถเมล์ปกติ 18 เส้นทาง เดินทางมายังท้องสนามหลวง
“ทีมงานเราเข้มแข็งมาก ประสานงานกับทุกหน่วยงาน ช่วงนี้ประชาชนเดินทางมาเฉลี่ยวันละ 3,000 คน เจ้าหน้าที่ กทม. พร้อมให้บริการ ร่วมมือร่วมใจกันทำอย่างเต็มที่” นายชัชชาติ กล่าว
นายชัชชาติ กล่าวต่อไปว่า กทม. มีการแยกขยะอย่างจริงจัง โดยมีปริมาณขยะประมาณ 700 กิโลกรัมต่อวัน และมีเจ้าหน้าที่จากทุกสำนักงานเขตหมุนเวียนมาให้คำแนะนำเรื่องการแยกขยะทุกวัน ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำเรื่องการแต่งกายให้ถูกต้องเหมาะสม โดยใส่เสื้อผ้าสีดำและรองเท้าหุ้มส้น ผู้ชายควรใส่เสื้อสีดำมีปก หรือเสื้อเชิ้ตสีขาวผูกเนกไทสีดำ พร้อมกางเกงขายาวสีดำทรงสุภาพ ผู้หญิงควรใส่เสื้อสีดำมีแขน ไม่รัดรูป กระโปรง/ผ้าถุงยาวคลุมเข่าสีดำเท่านั้น งดเสื้อยืดคอกลม เสื้อแขนกุด กระโปรงสั้นเหนือเข่า กางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ และรองเท้าแตะ โดย กทม. มีบริการให้ยืมผ้าถุง/กางเกงบริการประชาชนฟรี อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่แต่งกายไม่เป็นไปตามข้อปฏิบัติ