เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์แกรนด์อีจิปเชียน ณ กรุงไคโร
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน เพจเฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya เผยแพร่พระรูปของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พร้อมข้อความ ความว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์แกรนด์อีจิปเชียน Grand Egyptian Museum (GEM) ณ กรุงไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ตามคำทูลเชิญของนายอับดุล ฟัตตาห์ อัสซีซี ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ในวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568
