‘ไบค์เกอร์จิตอาสา’ รับ-ส่งฟรีก่อนไปทำงาน ตั้งใจให้ครบ 200 วัน อุทิศถวาย ‘พระพันปีหลวง’

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ตามที่มีประกาศสำนักพระราชวัง ความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. นั้น
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณท้องสนามหลวง เมื่อเวลาประมาณ 10.30 มีประชาชนเดินทางเข้าสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์กันอย่างเนืองแน่น โดยระหว่างเส้นทาง มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความสะดวกตลอดทาง
นายประวิทย์ วงค์นิติกร อายุ 42 ปี หนึ่งในจิตอาสาขับรถรับ-ส่งฟรี คอยบริการประชาชน จากทางออกประตูพระบรมมหาราชวัง มายังลานจอดรถท้องสนามหลวง เปิดเผยว่า ตนรู้สึกผูกผันมาตั้งแต่เด็ก เพราะแม่จะคอยเปิดพระราชกรณีกิจของ สมเด็จพระพันปีหลวง ให้เราได้ดู ซึ่งวันนี้ตนมาทำจิตอาสารับส่งผู้สูงอายุ เพราะว่ามีรถมอเตอร์ไซต์อยู่แล้ว และมีใจที่อยากจะมาช่วย
“ปกติไม่ได้ทำอาชีพนี้เป็นหลัก ที่บ้านทำหนังกลางแปลง ตอนนี้หนังกลางแปลงเพชรบุรี ราชบุรี เมืองกาญจน์ ก็มีส่วนช่วยในการออกค่าน้ำมัน” นายประวิทย์กล่าว
นายประวิทย์เปิดเผยด้วยว่า วันนี้ตนเริ่มออกมาอาสาขับรถรับ-ส่ง ตั้งแต่ 08.00 น. จนถึง 12.00 น. เนื่องจากต้องไปทำงานต่อ ซึ่งในวันนี้มีคนมาใช้บริการเยอะมาก ในวันแรกตนรับส่งไปกว่า 70-80 เที่ยว
“มีความสุข เวลาเขาบอก ‘เจริญๆ นะลูก ขอบคุณนะ’ บางคนจะให้เงินเราก็ไม่เอา บางคนเดินไม่ได้ เมื่อสักครู่ก็ได้ไปส่งมา มีไม้สี่ขา พาไปส่งท่ารถ เพราะเขาเดินไม่ไหว จะไป รพ.ศิริราช เราก็ช่วยไปส่งที่ท่ารถ เราทำได้แค่ แม้มันจะนิดเดียวจริงๆ” นายประวิทย์เผย
นายประวิทย์กล่าวต่อว่า ตนจะน้อมนำคำสอนในเรื่องของการทำความดี มาช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป และตั้งใจจะรับ-ส่งประชาชน ทั้งหมด 200 วัน
นายประวิทย์ ยังกล่าวอีกว่า จะมีคนมาคอยรับส่ง เรื่อยๆ อย่างตอนนี้มีน้องๆ มาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มาคอยช่วยรับ-ส่งประชาชนอีกด้วย
ด้าน นายคมสันต์ ขุนภิบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ชั้นปีที่ 4 หนึ่งในจิตอาสาขับรถรับ-ส่งประชาชน กล่าวว่า ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอม ตนจึงตัดสินใจรวมกลุ่มกันกับเพื่อน 10 กว่าคน และอาจารย์อีก 1 คน เพราะอยากมาทำจิตอาสา ได้เห็นข่าวพี่ๆ ที่เขาทำอยู่ก่อน แล้วมีใจอยากมาช่วยเหลือ
“รู้สึกดีใจ บางทีก็เห็นประชาชน ลุงๆ ป้าๆ บางทีเขาเดินไม่ไหว ก็เลยเป็นจิตอาสามาช่วย บางทีก็ได้น้ำใจเล็กๆ น้อยๆ ตอบแทน” นายคมสันต์กล่าว
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเดินทางเข้าลงนามแสดงความอาลัยและกราบสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ศาลาสหทัยสมาคม และบริเวณสนามหญ้าด้านข้างศาลาลูกขุน ในพระบรมมหาราชวัง โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดรถ Shuttle Bus บริการฟรี ซึ่งเชื่อมต่อสถานีขนส่งและจุดสำคัญ 8 เส้นทาง มุ่งสู่สนามหลวง ได้แก่ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ สายใต้ใหม่ สถานีหัวลำโพง สถานีเอกมัย บางใหญ่ สนามราชมังคลากีฬาสถาน สถานีขนส่งผู้โดยสาร (หมอชิต 2) รถ Shuttle Bus เชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า 6 เส้นทาง สถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ได้แก่ ท่าพระ สนามไชย สามยอด และสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว ได้แก่ สยาม วงเวียนใหญ่ รวม 19 คัน และเชื่อมต่อเรือโดยสารท่าเรือสะพานผ่านฟ้า 2 คัน รวมถึงเส้นทางปกติผ่านสนามหลวง 18 เส้นทาง
