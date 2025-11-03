ททท. ชวนคนไทยเทิดพระเกียรติ พระพันปีหลวง ผ่านแคมเปญ รอยยิ้มของแผ่นดิน สู่ หัวใจนักเดินทาง

ททท. ชวนคนไทยร่วมน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติ พระพันปีหลวง ผ่านแคมเปญรอยยิ้มของแผ่นดินสู่หัวใจนักเดินทาง
นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ททท.ได้จัดโครงการสื่อสาร “รอยยิ้มของแผ่นดิน” (Smile of the Land : Great Smile Grand Moment) ถ่ายทอดพระเกียรติคุณอันทรงคุณค่าและพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว โดยมุ่งเผยแพร่พระราชปณิธานในการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมชุมชน เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมซาบซึ้งในพระเมตตา และภาคภูมิใจในมรดกแห่งรอยยิ้มอันงดงาม ทั้งจากผืนป่า ภูเขา และหัวใจของผู้คนใต้ร่มพระบารมี เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวตามแนวทางของ ททท.ที่ยังเดินหน้ากิจกรรมต่างๆ ตามปกติ ทั้งวิจิตรเจ้าพระยา งานลอยกระทง ยาวถึงเทศกาลเคาต์ดาวน์ แต่ปรับรูปแบบให้เหมาะสม เน้นถวายความอาลัยและเทิดพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
“กลยุทธ์ในการสื่อสารของ ททท.ตามแนวคิดหลักของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศคือ สุขทันทีที่เที่ยวไทย ชวนให้คนออกมาร่วมสร้างโมเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ เที่ยวไทยมิรู้ลืม การเดินทางเที่ยวตามรอยพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ถือเป็นโมเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้และเข้าถึงพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่ทำให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ส่วนตลาดต่างชาติ ขณะนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติค่อนข้างเข้าใจสถานการณ์อย่างชัดเจน เพราะ ททท.มีการทำหนังสือชี้แจงและอัพเดตสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมและบริการต่างๆ ยังคงเดินหน้าตามปกติ ไม่ได้มีการยกเลิก แม้คนไทยใส่ชุดดำเพื่อไว้อาลัย แต่รอยยิ้มยังคงมีอยู่ มีจิตใจมุ่งบริการเหมือนเดิม และการมาเที่ยวของชาวต่างชาติก็ถือเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วย” นายนิธี กล่าว
นายนิธี กล่าวว่า โครงการสื่อสาร “รอยยิ้มของแผ่นดิน” (Smile of the Land : Great Smile Grand Moment) ได้รับแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์ที่ครั้งหนึ่ง เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานสัมภาษณ์แก่สื่อต่างประเทศ ซึ่งมีผู้ถามว่า “เหตุใดพระมหากษัตริย์ไทยจึงไม่ค่อยยิ้ม” พระองค์จึงทรงผายพระหัตถ์ไปทางสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และตรัสด้วยพระสุรเสียงอ่อนโยนว่า “She is my smile.” นั่นคือ “รอยยิ้มของฉัน” ถ้อยคำอันทรงคุณค่านี้สะท้อนถึงพระเมตตาและความผูกพันอันลึกซึ้งระหว่างทั้งสองพระองค์ เมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ใด จะทรงเปี่ยมด้วยรอยยิ้ม พระพักตร์สดใส คลายทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎร
นายนิธี กล่าวว่า โครงการสื่อสารรอยยิ้มของแผ่นดิน ททท. มีจุดประสงค์เพื่อถ่ายทอดพระเมตตา พระปรีชาญาณ และแรงบันดาลใจจากพระองค์สู่ประชาชนทั้งไทยและชาวต่างชาติ โดย ททท.จะร่วมกับสำนักข่าว สื่อมวลชน จัดทำและเผยแพร่สารคดีสั้นหรือสกู๊ปข่าว “เส้นทางแห่งรอยยิ้ม” อาทิ เส้นทางผ้าไทย และ เส้นทางศิลปาชีพ เผยแพร่บทความสะท้อนพระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ ผ่านมุมมองที่หลากหลาย เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจจากพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานให้ชุมชนไทย รวมถึงจัดกิจกรรมพาสื่อมวลชนและเคโอแอลเยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ผลิตภัณฑ์ชาวเขา และสินค้าท่องเที่ยวที่เกิดจากพระราชปณิธานของพระองค์ ทั้งยังร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนจัดกิจกรรม เพื่อเชิดชูพระเกียรติในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การจัดทำบทเพลงเทิดพระเกียรติร่วมกับค่ายเพลงและศิลปิน การจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ การส่งเสริมเทศกาลประเพณีไทย และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
นายนิธี กล่าวว่า นอกจากนี้ อนุสาร อ.ส.ท. จะจัดทำสารคดีและบทความเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ พร้อมจัดทำ e-Gallery รวบรวมภาพและพระราชกรณียกิจสำคัญ รวมถึงการสร้างสรรค์สื่อในรูปแบบ Infographic และ Photo Album ถ่ายทอดเรื่องราวของงานหัตถศิลป์ไทย ผ้าไหม เครื่องเงิน เครื่องถม รวมถึงผลิตผลจากโครงการพระราชดำริ อาทิ โครงการป่ารักน้ำ ตลอดจนโครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ไทย เพื่อบอกเล่าถึงพระเมตตาที่หยั่งรากอยู่ในผืนแผ่นดินไทย เผยแพร่บนช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ของ ททท. และ จะจัดกิจกรรมอ.ส.ท.ชวนเที่ยวตามรอยเส้นทางพระราชดำริ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ซึมซับพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานด้วย
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามเนื้อหาประชาสัมพันธ์ของโครงการ “รอยยิ้มของแผ่นดิน” ได้ทาง Facebook, เว็บไซต์, TikTok และ Instagram ของ Amazing Thailand, 1672 Travel Buddy ข่าวสารท่องเที่ยว ททท. และ อนุสาร อ.ส.ท. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1672 Travel Buddy