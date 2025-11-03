พสกนิกร ร่วมน้อมอาลัย ‘พระพันปีหลวง’ โอปอล มิสเวิลด์ ถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน จากประกาศสำนักพระราชวัง ความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมลงนาม ถวายความอาลัยในสมุดหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม และบริเวณด้านหน้าศาลาลูกขุนในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. นั้น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่เช้ามีคณะบุคคล และประชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วทุกสารทิศแต่งกายด้วยชุดดำไว้ทุกข์เดินทางมาเข้าถวายสักการะพระบรมศพพร้อมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างต่อเนื่องด้วยความอาลัยและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทยเสมอมา อาทิ คณะนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ , มหาวิทยาลัยมหิดล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน (สวตท.), คณะมรดกสยาม, นางนวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะสภากรรมการสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ พร้อมคณะผู้บริหาร นอกจากนี้ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน เข้าร่วมในการนี้ด้วย
ขณะที่ในช่วงบ่าย นางสาวสุชาตา ช่วงศรี หรือ โอปอล มิสเวิลด์ 2025 เข้าร่วมน้อมอาลัยถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ด้วย
นางสาวสุชาตา กล่าวว่า ในฐานะผู้หญิงไทย พระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงไทยในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมะเร็งเต้านมที่ทรงมีพระราชดำริในการช่วยเหลือ ทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม เพื่อให้เป็นแหล่งพักพิงของผู้หญิงไทย และเรื่องผ้าไทย ชุดไทยพระราชนิยม ทรงส่งเสริมศิลปาชีพ
ในวันนี้ ตนตั้งใจมาถวายสักการะสมเด็จพระพันปีหลวง เนื่องจากวันที่ทราบข่าวสวรรคต ตนติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งตนโตมาก็เห็นพระพันปีแล้ว พระองค์เปรียบเสมือนแม่ของแผ่นดิน แม้จะไม่เห็นในช่วงที่พระองค์เสด็จฯ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ แต่ก็ได้ยินจากคุณพ่อคุณแม่และครอบครัว นอกเหนือจากนั้นก็ได้อ่านหนังสือ และศึกษาการใส่ผ้าไทยว่าจะสามารถตัดออกมาเป็นรูปแบบใดได้บ้าง ก็ได้เห็นในหนังสือหลายๆ เล่มที่มีภาพฉลองพระองค์สมเด็จพระพันปีหลวง ได้เห็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ ทรงเป็นเสมือนสไตล์ไอคอลของพระองค์
”ทรงเป็นแบบอย่างให้โอปอลในด้านการช่วยเหลือผู้หญิงในเรื่องมะเร็งเต้านม และให้ผู้หญิงดูแลสุขภาพ ทุกคนที่เป็นชาวบ้านที่ทำศิลปาชีพไทย อยากช่วยสานต่องานศิลปหัตถกรรมของชาวบ้านท้องถิ่น รวมไปถึงทรงเป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตในทุกๆ ด้าน ทรงเป็นผู้หญิงที่สง่างาม ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจตัวเราด้วย“ นางสาวสุชาตากล่าว
นางหทัย โคลเซ อายุ 77 ปี พร้อมด้วยสามี นายครันธ์ โคชเซ อายุ 76 ปี ชาวเยอรมัน ข้าราชการบำนาญกระทรวงสาธารณสุข ประเทศเยอรมนี เดินทางมาร่วมถวายสักการะพระบรมศพพร้อมลงนามถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ศาลาสหทัยฯ กล่าวว่า ตนและสามีทำงานที่เยอรมัน แต่ตอนนี้เกษียณแล้ว ปกติวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีจะเดินทางมาเมืองไทย เพื่อมาถวายพระพรในหลวง รัชกาลที่ 9 และสามีจะมาเป่าแซกโซโฟน เพลงพระราชนิพนธ์ ยามเย็น แผ่นดินของเรา รักกันไว้เถิด เพลงชาติ ที่ โรงพยาบาลศิริราช และงานพระบรมศพ ร.9 สามีมาเมืองไทยแล้วมีความสุขพาไปดูโครงการหลวงชอบมากๆ เขาซาบซึ้งกษัตริย์ไทย
“สามีรักเมืองไทย ชอบเพลงพระราชนิพนธ์ เขารักในหลวง ร.9 และสมเด็จพระพันปีหลวงมาก เพราะพระองค์ทรงให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่ประชาชน ไม่ถือว่าเป็นคนไทยหรือต่างชาติ พระราชทานแต่สิ่งดีๆแก่ประชาชน พระราชทานแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตนและสามีก็เรียนรู้และปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และรู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นภาพสมเด็จพระพันปีหลวงตามเสด็จในหลวง ร.9 ไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกที่ และภูมิใจที่เรามีพระราชินีที่สวยที่สุดและเก่งมาก” นางหทัยกล่าว