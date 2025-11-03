พสกนิกร ร่วมถวายสักการะ ‘พระพันปี’ ลี เซียนลุง อดีตนายกฯ สิงคโปร์ วางพวงมาลาถวายสักการะเบื้องหน้าพระโกศ
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน จากประกาศสำนักพระราชวัง ความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมลงนาม ถวายความอาลัยในสมุดหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม และบริเวณด้านหน้าศาลาลูกขุนใน พระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. นั้น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่เช้ามีคณะบุคคล และประชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วทุกสารทิศแต่งกายด้วยชุดดำไว้ทุกข์เดินทางมาเข้าถวายสักการะพระบรมศพพร้อมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างต่อเนื่องด้วยความอาลัยและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทยเสมอมา อาทิ คณะนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ , มหาวิทยาลัยมหิดล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน (สวตท.), คณะมรดกสยาม, นางนวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะสภากรรมการสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ พร้อมคณะผู้บริหาร นอกจากนี้ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน เข้าร่วมในการนี้ด้วย
ขณะที่ในช่วงบ่าย นางสาวสุชาตา ช่วงศรี หรือ โอปอล มิสเวิลด์ 2025 เข้าร่วมน้อมอาลัยถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ด้วย
นอกจากนี้ยังมี นายลี เซียนลุง อดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ เดินทางไปวางพวงมาลา ถวายสักการะ เบื้องหน้าพระโกศ พระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อถวายเกียรติสูงสุด ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง และได้ไปยังอาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 ทิศตะวันตก เพื่อลงนามแสดงความอาลัยในสมุดหลวง ในฐานะมิตรประเทศที่มีความผูกพันอย่างใกล้ชิด
นางหทัย โคลเซ อายุ 77 ปี พร้อมด้วยสามี นายครันธ์ โคชเซ อายุ 76 ปี ชาวเยอรมัน ข้าราชการบำนาญกระทรวงสาธารณสุข ประเทศเยอรมนี เดินทางมาร่วมถวายสักการะพระบรมศพพร้อมลงนามถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ศาลาสหทัยฯ กล่าวว่า ตนและสามีทำงานที่เยอรมัน แต่ตอนนี้เกษียณแล้ว ปกติวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีจะเดินทางมาเมืองไทย เพื่อมาถวายพระพรในหลวง รัชกาลที่ 9 และสามีจะมาเป่าแซกโซโฟน เพลงพระราชนิพนธ์ ยามเย็น แผ่นดินของเรา รักกันไว้เถิด เพลงชาติ ที่ โรงพยาบาลศิริราช และงานพระบรมศพ ร.9 สามีมาเมืองไทยแล้วมีความสุขพาไปดูโครงการหลวงชอบมากๆ เขาซาบซึ้งกษัตริย์ไทย
“สามีรักเมืองไทย ชอบเพลงพระราชนิพนธ์ เขารักในหลวง ร.9 และสมเด็จพระพันปีหลวงมาก เพราะพระองค์ทรงให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่ประชาชน ไม่ถือว่าเป็นคนไทยหรือต่างชาติ พระราชทานแต่สิ่งดีๆแก่ประชาชน พระราชทานแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตนและสามีก็เรียนรู้และปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และรู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นภาพสมเด็จพระพันปีหลวงตามเสด็จในหลวง ร.9 ไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกที่ และภูมิใจที่เรามีพระราชินีที่สวยที่สุดและเก่งมาก” นางหทัยกล่าว