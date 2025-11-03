ช่างตัดชุดวิวาห์ อาสาทำดี ซาบซึ้ง ‘พระพันปีหลวง’ อนุรักษ์ผ้าพื้นบ้านเพื่อลูกหลาน

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ตามที่มีประกาศสำนักพระราชวัง ความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. นั้น
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณท้องสนามหลวง มีประชาชนเดินทางเข้าสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์กันอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวัน โดยระหว่างเส้นทาง มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความสะดวกตลอดทาง
นางณพดา อมราพินันท์ อายุ 74 ปี จิตอาสาอำนวยความสะดวกบริเวณสนามหลวง เปิดเผยว่า ตนเดินทางมาจาก จ.ปทุมธานี เพื่อมาเป็นจิตอาสาช่วยเหลือเพื่อนๆ ผู้สูงอายุ
“ป้าเคยไปสมัครเป็นจิตอาสา เรามีทั้งหมวกพระราชทาน และผ้าพันคอพระราชทาน แต่ยังไม่เคยออกมาทำประโยชน์เพื่อสังคม พอดีเมื่อวานกลับจากไปโบสถ์ มองเห็นผ้าพันคอผืนนั้น ทำให้รู้สึกว่าเราน่าจะออกมาทำประโยชน์ให้กับแม่หลวงของเราบ้าง นั่งรถมาเองคนเดียวเพราะเพื่อนไม่ว่าง เจ้าหน้าที่ก็บอกให้เรายืนอยู่จุดนี้ คอยรับเพื่อนที่มีอายุ” นางณพดาเผย
ทั้งนี้ นางณพดา เปิดเผยด้วยว่า แม้ว่าตนนับถือศาสนาคริสต์ แต่ไม่มีข้อจำกัด ส่วนตัวเชื่อว่าคนเราไม่ว่าศาสนาไหนก็สามารถเดินทางมาเข้าถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง ได้เช่นกัน ถ้าหากเป็นบุคคลที่เรานับถือ
“ทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดี เข้าไปได้ทุกศาสนาเลย ศาสนาอิสลามเขาก็เข้าไป เพราะว่าเขาก็เคารพเหมือนกัน ศาสนาคริสต์เขาจะไม่ให้ไหว้รูปเคารพ แต่รูปคนสามารถไหว้ได้” นางณพดา กล่าว
นอกจากนี้ นางณพดายังเปิดเผยด้วยว่า ตนเป็นช่างทำชุดวิวาห์ จึงมีความชื่นชอบในเรื่องของ ‘ผ้า’ และเป็นเหตุผลให้รู้สึกประทับใจอย่างยิ่งที่ สมเด็จพระพันปีหลวง ทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหม อีกทั้งยังทรงอนุรักษ์ผ้าพื้นบ้านเอาไว้
“ถือว่าเป็นไอดอลของตัวเรา ชื่นชอบที่ท่านรักษาผ้าไหมของบรรพบุรุษของเราเอาไว้ อย่างแม่ของเราเป็นคนที่ทอผ้าไหมเป็นคนที่เลี้ยงตัวหม่อน ทอเองทำเองทุกอย่าง จึงซาบซึ้งอย่างมากที่ท่านทรงอนุรักษ์สิ่งนี้ไว้ให้กับลูกหลานเรา” นางณพดาเผย
นางณพดา กล่าวต่ออีกด้วยว่า ตนได้เห็นพระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตั้งแต่ยังเป็นเด็ก รู้สึกชื่นชมในความเสียสละของท่าน จึงมองว่าคุ้มค่ากับการมาร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ในวันนี้
“ตั้งแต่เราอายุ 12-13 ปี เห็นท่านเสียสละ เสด็จฯ ไปเยือนชุมชน ไปที่ต่างจังหวัดกับพ่อหลวง กล่าวคือท่านจะตามทุกงานที่ทรงดำริ ท่านเปรียบดั่งแม่แผ่นดินของเรา ทรงไม่มีที่ติ เสด็จไปหาพสกนิกรของพระองค์ทุกแห่งที่ เราจึงรู้สึกว่าคุ้มค่าที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้” นางณพดา กล่าวทิ้งท้าย
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้า ถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ที่ศาลาสหทัยสมาคม และบริเวณสนามหญ้าด้านข้างศาลาลูกขุน ในพระบรมมหาราชวัง
โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดรถ Shuttle Bus บริการฟรี ซึ่งเชื่อมต่อสถานีขนส่งและจุดสำคัญ 8 เส้นทาง มุ่งสู่สนามหลวง ได้แก่ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ สายใต้ใหม่ สถานีหัวลำโพง สถานีเอกมัย บางใหญ่ สนามราชมังคลากีฬาสถาน สถานีขนส่งผู้โดยสาร (หมอชิต 2) รถ Shuttle Bus เชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า 6 เส้นทาง สถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ได้แก่ ท่าพระ สนามไชย สามยอด และสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว ได้แก่ สยาม วงเวียนใหญ่ รวม 19 คัน และเชื่อมต่อเรือโดยสารท่าเรือสะพานผ่านฟ้า 2 คัน รวมถึงเส้นทางปกติผ่านสนามหลวง 18 เส้นทาง