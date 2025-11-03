นวลพรรณ นำคณะสมาคมฟุตบอล เข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระพันปีหลวง
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เข้าถวายสักการะพระบรมศพ และลงนามถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน นางนวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำสภากรรมการและคณะผู้บริหารสมาคม เข้าถวายสักการะพระบรมศพ พร้อมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
พร้อมกันนี้ ในการประชุมสภากรรมการ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 12/2568 คณะผู้บริหารสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ได้ร่วมยืนสงบนิ่งถวายความอาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคม ที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการฟุตบอลไทย โดยเฉพาะการพระราชทานถ้วยฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานควีนส์คัพ เมื่อปี 2513 นับเป็นเวทีอันทรงเกียรติและทรงคุณค่าแก่นักกีฬาฟุตบอลทุกคนที่ได้เข้าร่วมแข่งขัน
สำหรับถ้วยรางวัลชนะเลิศพระราชทานควีนส์คัพ ถือเป็นถ้วยรางวัลกีฬาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดถ้วยหนึ่งของประเทศ ด้วยความสูงจากยอดถ้วยถึงฐาน กว่า 1.25 เมตร , กว้าง 31 เซ็นติเมตร, น้ำหนักรวม 10.5 กิโลกรัม โดยตัวถ้วยทำจากเงินแท้ 90 เปอร์เซนต์ ประดับพระปรมาภิไธยย่อ “สก.” สลักอยู่บนตัวถ้วย จึงเป็นความพิเศษอย่างหนึ่งที่พระองค์พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณแด่วงการฟุตบอลไทย
สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และจะสืบสานพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าให้ยั่งยืนตราบนิจนิรันดร์