ปชช.ฝ่าสายฝน ถวายสักการะพระบรมศพ ‘พระพันปีหลวง’ ครูเตรียมสอนพระราชกรณียกิจ 3 ภาษา

ปชช.ฝ่าสายฝน ถวายสักการะพระบรมศพ ‘พระพันปีหลวง’ ครูรร.สีตบุตรฯ เตรียมสอนพระราชกรณียกิจ 3 ภาษา
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน จากประกาศสำนักพระราชวัง ความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมลงนาม ถวายความอาลัยในสมุดหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม และบริเวณด้านหน้าศาลาลูกขุนใน พระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. นั้น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่เช้ามีคณะบุคคล และประชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วทุกสารทิศแต่งกายด้วยชุดดำไว้ทุกข์เดินทางมาเข้าถวายสักการะพระบรมศพพร้อมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างต่อเนื่องด้วยความอาลัยและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทยเสมอมา ถึงแม้สายฝนจะโปรยปรายลงมาอย่างหนักเป็นระยะๆ ทุกคนก็ไม่ย่อท้อ เตรียมร่มกันฝนมาเพื่อให้ได้เข้ากราบสักการะ โดยที่เต้นท์พักคอยหน้าศาลาสหทัยสมาคมฯ เจ้าหน้าที่ได้เปิดวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติที่ “สมเด็จพระพันปีหลวง“ เสด็จฯ ทรงงานยังสถานที่ต่างๆ ให้ได้ชม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
อาทิ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ,คณะข้าราชการ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์, ธนาคารออมสิน, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนสีตะบุตรบำรุง, นายพัฒนพงค์ หนูพันธ์ กรรมการผู้จัดการ ช่อง 7HD พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ฯลฯ
นางสาวภมารี วรชินา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและบุคคล โรงเรียนสีตบุตรบำรุง กล่าวว่า โรงเรียนสีตบุตรบำรุงตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังให้นักเรียนรักและเทิดทูนพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ หลังสวรรคต ทุกวันกิจกรรมหน้าเสาธงครูถ่ายทอดเรื่องราวพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ พร้อมภาพ สัปดาห์หน้าเตรียมจัดกิจกรรม Morning language เผยแพร่พระราชกรณียกิจ 3 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ วันนี้ผู้อำนวยโรงเรียนสีตบุตรบำรุง คณะครูและนักเรียนจำนวน 20 คน มาร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระพันปีหลวง เพื่อแสดงความอาลัย และคณะได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑผ้าฯ ด้วย ที่ผ่านมา โรงเรียนให้นักเรียนใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ ครูแต่งกายชุดผ้าไทย 2 วัน ต่อสัปดาห์ เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานผ้าไทยของพระองค์ท่าน
“หลังถวายสักการะและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนมีแนวความคิดจะจัดทำนิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านผ้าไทยและงานศิลปาชีพที่พระองค์ท่านทรงงานมาตลอดที่เรือนอนุรักษ์รัชกาลที่ 5 ภายในโรงเรียน โดยจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” นางสาวภมารี กล่าว
นางราวรรณ หีบแก้ว ชาวจังหวัดเชียงราย อายุ 57 ปี กล่าวว่าเดินทางจากเชียงรายพร้อมสามี นายปีเตอร์ ฮาร์ดแมน ชาวอังกฤษ อายุ 77 ปี เพื่อเข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระพันปีหลวง ตนและสามีติดตามพระราชกรณียกิจพระองค์ท่านตลอดมา ทรงช่วยเหลือชาวเขาผ่านโครงการพระราชดำริมากมาย ได้มีที่ทำกิน ไม่บุกรุกป่า ส่งเสริมอาชีพทั้งเกษตรบนที่สูง งานจักสาน เพื่อให้ราษฎรพ้นจากความยากจน พระองค์ท่านช่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำ วันนี้ภายในเต้นท์พักคอยหน้าศาลาสหทัยสมาคมมีการฉายพระราชกรณียกิจให้ประชาชนชมด้วย เมื่อได้เห็นพระองค์ผ่านจอ น้ำตาไหล รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง ตนและสามีจะเดินทางมาอีกครั้งเมื่อเปิดให้ประชาชนเข้ากราบสักการะพระบรมศพบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
นางทองรักษ์ คงสินทร อายุ 84 ปี ชาว จ.สมุทรสาคร กล่าวว่า ยายเดินทางมากับเพื่อนโดยรถไฟ เพื่อมาสักการะพระบรมศพและลงนามถวายความอาลัย “สมเด็จพระพันปีหลวง”
“ยายทองรักษ์กล่าวด้วยน้ำเสียงปนร้องไห้ว่า แม่หลวงท่านไม่อยู่แล้ว ยายร้องไห้ทุกคืนเลย คิดถึงพระองค์เดี๋ยวถ้าเปิดให้ขึ้นไปกราบบนพระที่นั่งดุสิตฯ ยายก็จะเดินทางมาอีกครั้ง” นางทองรักษ์กล่าว