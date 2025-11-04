สำนักอนามัยกทม. แจกยาดม ผ้าเย็น-พลาสเตอร์ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้ปชช. ที่รอถวายสักการะพระพันปีหลวง
ตามที่ สำนักพระราชวัง ประกาศเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. นั้น
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ที่บริเวณท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชนหลั่งไหลเดินทางมารวมตัวกันที่บริเวณสนามหลวง รอเข้าพระบรมมหาราชวัง เพื่อถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์อย่างต่อเนื่องในช่วงบ่าย
โดยมีเจ้าหน้าที่จัดจุดบริการน้ำดื่มและอาหารพระราชทาน พร้อมคอยอำนวยความสะดวก ทั้งจัดระเบียบคิว แจกจ่ายน้ำดื่ม และบริการอาหารพระราชทานแก่ผู้ที่มาร่วมแสดงความอาลัย รวมถึงจิตอาสาให้คำแนะนำเส้นทางและแนวทางปฏิบัติ รวมถึงมีจุดดูแลความปลอดภัย จุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้เจ็บป่วย
นางสาวนัชชา สมทรง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง สำนักอนามัย กรุงเทพฯ ในการออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ เปิดเผยว่า สำหรับการปฏิบัติงานในวันนี้ ได้จัดบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีการดูแลผู้ที่มีอาการวิงเวียนศีรษะ เป็นลม หรือมีภาวะฉุกเฉินเบื้องต้น พร้อมทั้งให้บริการตรวจวัดความดันโลหิตแก่ประชาชนที่มีโรคประจำตัว หรือมีอาการปวดศีรษะ
นางสาวนัชชา กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ได้จัดตั้งหน่วยปฐมพยาบาลรวม 3 จุด ประกอบด้วย จุดเต็นท์พักคอยประชาชน จุดโรงครัวพระราชทาน และจุดทางลอดอุโมงค์พระลานด้านล่าง เพื่อให้การดูแลเป็นไปอย่างทั่วถึง
“สำนักอนามัยฯ ยังได้จัดเตรียมยาดมพิมเสนน้ำโปร่งฟ้าจากกองเภสัชกรรมมาให้บริการ รวมถึงมีผ้าเย็นสำหรับช่วยบรรเทาความร้อน ยาแก้ปวดเมื่อยเบื้องต้น และพลาสเตอร์ยาปิดแผล บริการทำแผลเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถร่วมถวายความอาลัยได้อย่างปลอดภัย” นางสาวนัชชา กล่าว
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเดินทาง เข้าลงนามแสดงความอาลัยและกราบสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ศาลาสหทัยสมาคม และบริเวณสนามหญ้าด้านข้างศาลาลูกขุน ในพระบรมมหาราชวัง
โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดรถ Shuttle Bus บริการฟรี ซึ่งเชื่อมต่อสถานีขนส่งและจุดสำคัญ 8 เส้นทาง มุ่งสู่สนามหลวง ได้แก่ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์