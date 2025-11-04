วธ.เร่งรวมข้อมูล ทำหนังสือจดหมายเหตุ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระพันปีหลวง

วธ.เร่งรวบรวมข้อมูล-ภาพถ่ายทั่วประเทศ จัดทำ ‘หนังสือจดหมายเหตุ-ที่ระลึก’ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระพันปีหลวง
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ ครม.มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และคณะกรรมการอำนวยการได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึก ซึ่งมีตนเป็นประธานนั้น ได้มอบหมายให้ วธ.จัดประชุมชี้แจงแนวทางร่วมกับสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และชี้แจงหลักเกณฑ์การรวบรวมข้อมูล เอกสารและภาพถ่ายในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศให้กับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เพื่อบันทึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
“การประชุมดังกล่าวมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูล การรวบรวมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดการ คำกล่าวรายงาน คำกล่าวเปิดงาน บทสวดพระพุทธมนต์ แผนผังสถานที่ รายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ สูจิบัตร อินโฟกราฟิก และไฟล์ภาพ วีดิทัศน์ เพื่อให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดจัดเก็บข้อมูลได้อย่างครบถ้วน เป็นระบบ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน” น.ส.ซาบีดากล่าว
รัฐมนตรีว่าการ วธ.กล่าวต่อว่า แนวทางการจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกจะยึดรูปแบบเดียวกับการจัดทำหนังสือจดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยกำหนดให้ทุกจังหวัดจัดเก็บข้อมูลพระมหากรุณาธิคุณ การจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยและพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระสำคัญต่างๆ ได้แก่ พิธีสัตตมวาร (7 วัน) ปัณรสมวาร (15 วัน) ปัญญาสมวาร (50 วัน) สตมวาร (100 วัน) รวมทั้งพิธีบำเพ็ญกุศลครบ 1 ปี แห่งการสวรรคต
นอกจากนี้ ตามที่ วธ.ได้รับมอบหมายจาก ครม.ดำเนินการรวบรวมและจัดพิมพ์หนังสือพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เพื่อแจกจ่ายให้กับ ครม.และเผยแพร่ให้ประชาชนได้น้อมรำลึกถึงพระราชดำรัสและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวม เพื่อจัดพิมพ์หนังสือพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และจะเร่งดำเนินการจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป