จนท.เก็บขยะ ภูมิใจทำหน้าที่ ถวายสมเด็จพระพันปี ฝากปชช.ช่วยกันคัดแยกลงถัง สร้างวินัย

จนท.เก็บขยะ ภูมิใจทำหน้าที่ ถวายสมเด็จพระพันปี ฝากประชาชนช่วยกันคัดแยกลงถัง สร้างวินัย
ตามที่ สำนักพระราชวัง ประกาศเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. นั้น
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ที่บริเวณท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชนทยอยเดินทางมารวมตัวกันที่บริเวณสนามหลวง รอเข้าพระบรมมหาราชวัง เพื่อถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์อย่างต่อเนื่องในช่วงบ่าย
โดยมีเจ้าหน้าที่จัดจุดบริการน้ำดื่มและอาหารพระราชทาน พร้อมคอยอำนวยความสะดวก ทั้งจัดระเบียบคิว แจกจ่ายน้ำดื่ม และบริการอาหารพระราชทานแก่ผู้ที่มาร่วมแสดงความอาลัย รวมถึงจิตอาสาให้คำแนะนำเส้นทางและแนวทางปฏิบัติ รวมถึงมีจุดดูแลความปลอดภัย จุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้เจ็บป่วย รถสุขาเคลื่อนที่ และจุดทิ้งขยะ โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดคอยให้คำแนะนำในการคัดแยกขยะ
นางสาวพิมพา เรืองโรจน์ อายุ 44 ปี เจ้าหน้าที่เก็บขยะ สำนักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในโอกาสถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยตั้งใจทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
นางสาวพิมพา กล่าวอีกว่า ก่อนเข้ามาเป็นพนักงานของกรุงเทพฯ ตนเคยสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสามาโดยตลอด เพราะถือว่าเป็นการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงช่วยเหลือและห่วงใยประชาชน
สำหรับบรรยากาศโดยรวมในวันนี้ ประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ได้ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะเป็นอย่างดี ตนเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 17.00 น. โดยได้คัดแยกขยะลงถังตามประเภทที่จัดไว้ ได้แก่ 1. ถังขยะเศษอาหาร 2. ถังขยะอินทรีย์ 3. ถังขยะทั่วไป 4. ถังขยะรีไซเคิล และ 5. ถังขยะขวดน้ำพลาสติก
“อยากฝากถึงประชาชนทุกคนที่มาร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ขอความร่วมมือช่วยกันคัดแยกขยะ เมื่อเจ้าหน้าที่แนะนำ ขอให้ปฏิบัติตาม เพื่อสร้างวินัยในตนเองและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้” นางสาวพิมพา กล่าว
ทั้งนี้ สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะ พระบรมศพ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม เวลา 8.30 – 16.00 น. และเปิดให้เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 9.00 – 21.00 น.