‘พระราชินี’ พระราชทานรางวัล ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบ และทอดพระเนตรนิทรรศการ 48 พรรษาฯ
เมื่อเวลา 16.41 น. วันที่ 8 กรกฎาคม สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ถึงยังอาคารพลับพลา เขื่อนรัชชประภา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ที่นั้น นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
ต่อจากนั้น เสด็จเข้าอาคารพลับพลา ทอดพระเนตรนิทรรศการ “48 พรรษา พระราชกรณียกิจเพื่อปวงชน ชาวไทย” ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระปรีชาสามารถด้านกีฬาของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี กับนิทรรศการ “เขื่อนรัชชประภา แสงสว่างแห่งราชอาณาจักร” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเขื่อน และประโยชน์ของเขื่อนในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการผลิตไฟฟ้า ด้านการชลประทาน ด้านการประมง ด้านการท่องเที่ยว ด้านการบรรเทาอุทกภัย และ ด้านสิ่งแวดล้อม
จากนั้นพระราชทานรางวัลแก่นักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 5 ถึง 7 กรกฎาคม 2569 จำนวน 5 ประเภท ดังนี้ ประเภท ILCA 6 น.ส.ปารณีย์ ม่วงงาม ประเภท ILCA 4 นายพชรพล หรุ่มวิสัย ประเภท Optimist boy ด.ช.อิทธิชัย เตียธงชัย ประเภท Optimist Girl ด.ญ.ปริยาภรณ์ จันทรวงศ์ และประเภท Optimist อายุต่ำกว่า 12 ปี ด.ช.ชนันท์ชัย เตียธงชัย
เสร็จแล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กราบบังคมทูลเบิก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ เพื่อติดตั้งบนอาคารผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล และรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในภารกิจด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่รอบเขื่อนรัชชประภา จำนวน 12 โรงเรียน
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานชุดนักเรียน เบอร์ 5 และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569
ต่อจากนั้น เสด็จออกจากอาคารพลับพลา ไปทรงปลูกต้นเคี่ยม ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไว้เป็นที่ระลึก และทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับนักกีฬา และกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ แล้วทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าราชการ และจากประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ บริเวณด้านหน้าอาคารพลับพลา สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองพิเศษ เขื่อนรัชชประภา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ด้วยสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดกีฬาเรือใบ ซึ่งเป็นกีฬาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระปรีชาสามารถในการแล่นใบ และทรงมีพระอัจฉริยภาพในการต่อเรือใบด้วยพระองค์เอง โดยกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้และฝึกฝนกีฬาเรือใบแล้ว ยังจะส่งเสริมพัฒนาต่อยอดนักกีฬาเรือใบในระดับทีมชาติไทย และนานาชาติ ต่อไป