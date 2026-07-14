ในหลวง-พระราชินี ทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดง
เมื่อเวลา 17.13 น. วันที่ 14 กรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง เสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียน
เครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางคิดงาม คงตระกูล ลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระประแดง และนายชูชัย อุชชิน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระประแดง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสร็จแล้ว นายอดิศักดิ์ ตันติวงศ์ ประธานศาลฎีกา กราบบังคมทูลรายงาน และกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดง จากนั้น เสด็จออกจากพลับพลาพิธีไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ แล้วทรงวางลงในหลุม พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “อาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดง” พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์
จากนั้น เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสร็จแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายธีรทัย เจริญวงศ์ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเข็มที่ระลึก ตามลำดับ จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายชัยพรรษ เสริมสุวรรณ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรอง ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
ศาลจังหวัดพระประแดง ตั้งอยู่เลขที่ 62 หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีเขตอำนาจศาลในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพระประแดง และอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จัดสร้างขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2553 เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2563 บนเนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 84 ตารางวา และเปิดทำการศาลเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดพระประแดง พ.ศ. 2567 ศาลจังหวัดพระประแดง ประกอบด้วย อาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการตุลาการ โดยอาคารสำนักงานมีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมสูง 8 ชั้น มีเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย เหมาะสมที่จะใช้เป็นสถานที่ประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมให้แก่ประชาชน