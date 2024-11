‘AWC’ ลงนามความร่วมมือ สินเชื่อESG กับ ‘SMBC’ วงเงิน 3 พันล.

‘AWC’ ลงนามความร่วมมือสินเชื่อESG กับ ‘SMBC’ วงเงิน 3 พันล.

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC และ ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น หรือ SMBC ร่วมลงนามความร่วมมือสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability Linked Loan) จำนวน 3,000 ล้านบาท เพื่อร่วมกันสร้างความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมให้กับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่าผ่านการพัฒนาโครงการคุณภาพตามมาตรฐานสากลด้านความยั่งยืน ที่รวมถึงการส่งเสริมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG) ขององค์กรภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน 3BETTERs ของบริษัทฯ คือ Better Planet กลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม Better People ร่วมสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน และ Better Prosperity การกำกับดูแลกิจการและการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียม เพื่อสร้างคุณค่าองค์รวมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ร่วมสร้างประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก

นายราจีฟ คานนาน Managing Executive Officer, Co-Head of Asia Pacific Division ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น หรือ SMBC กล่าวว่าการร่วมมือกับ AWC ในการจัดสินเชื่อในครั้งนี้ เป็นเรื่องที่ดี ซึ่งบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ในขณะที่เราได้กำหนดเป้าหมายเพื่อมอบสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนทั่วโลกเอาไว้สูงถึงกว่า 11 ล้านล้านบาท (50 ล้านล้านเยน) ภายในปี 2573 การสนับสนุนพันธมิตรที่สำคัญของเราอย่าง AWC นับเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความมุ่งมั่นของเราต่อการสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย และการเติบโตอย่างยั่งยืนของภูมิภาคนี้

นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ AWC กล่าวว่า ความร่วมมือผ่านสินเชื่อด้านความยั่งยืนในครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นครั้งสำคัญในการร่วมสร้างคุณค่าให้สิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคม อุตสาหกรรม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเป็นไปตามแผนกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทฯ ที่มุ่งดำเนินงานตามมาตรฐานความยั่งยืนระดับสากล ซึ่ง AWC มีความเชื่อมั่นว่าการร่วมรวมพลังกับ SMBC ในฐานะพันธมิตรทางการเงินที่มีความสัมพันธ์กันยาวนานจะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก

Advertisement

AWC จะนำสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในครั้งนี้ไปใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ และสร้างคุณค่าองค์รวมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่คุณค่า ผ่านโครงการแลนด์มาร์กระดับโลกต่างๆ ที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมของประเทศไทย จากการพัฒนาโครงการโรงแรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED และ WELL เป็นแห่งแรกของภาคเหนือมาแล้วในปีที่ผ่านมา AWC ยังเดินหน้าสร้างสรรค์โครงการขนาดใหญ่โดยผสานแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับท็อปของอุตสาหกรรม อาทิ โครงการ “Lannatique” ในจังหวัดเชียงใหม่ โครงการ “Aquatique” ในพัทยา และโครงการ “Woeng Nakornkasem Yaowaraj” ในกรุงเทพฯ ที่มุ่งเน้นการลดการใช้ทรัพยากร ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในทุกมิติ เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย (Sustainability Performance Targets หรือ SPTs) โดยการวัดผลการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ และมาตรฐานดัชนีความยั่งยืน MSCI ESG Rating

ปัจจุบัน AWC ได้รับการจัดสรรวงเงินสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน และสินเชื่อสีเขียวระยะยาว จากสถาบันการเงินชั้นนำทั้งในและต่างประเทศเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของสินเชื่อระยะยาวทั้งหมดเพื่อมุ่งสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับประเทศ โดยขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนในสามเสาหลัก หรือ 3BETTERs ประกอบด้วย Better Planet, Better People และ Better Prosperity

Advertisement

AWC ยังคงมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยในที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ในกลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ (DJSI Emerging Markets Indices) ด้วยคะแนนความยั่งยืนจากการประเมินผล Corporate Sustainability Assessment (CSA) โดย S&P Global สูงสุดเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรม รีสอร์ท และเรือสำราญ (Hotels, Resorts & Cruise Lines) รวมถึงได้รับการจัดอันดับในรายงานความยั่งยืน S&P Global Sustainability Yearbook 2024 และได้รับการประเมินจาก MSCI ESG Ratings ในระดับ “AA” โดย MSCI ESG Research รวมถึงกลุ่มโรงแรมและศูนย์การค้าในเครือ AWC ก็มุ่งมั่นร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ดาวแห่งความยั่งยืน” หรือ STAR (Sustainable Tourism Acceleration Rating) จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก