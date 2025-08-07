กรมท่องเที่ยว ผนึกกำลังพันธมิตรกว่า 50 หน่วยงาน นำไทยบรรลุเป้าหมายยั่งยืน 2030

กรมท่องเที่ยว ผนึกกำลังพันธมิตรกว่า 50 หน่วยงาน ยกระดับ นำไทยบรรลุเป้าหมายยั่งยืน 2030
นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยวผนึกกำลังครั้งประวัติศาสตร์ ร่วมมือ Green Destinations และ Travelife for Tour Operators สองสถาบันรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลก และ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้ร่วมดำเนินโครงการ ซึ่งเป็น 4 หน่วยงานหลัก (Key Partner) ที่ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อเดินหน้าโครงการ “Thailand Green Tourism Plan 2030” โดยมี 50 หน่วยงานพันธมิตรผู้ร่วมผลักดัน (Committed Partner) จากทั้งภาครัฐและเอกชน
ทั้งหมดล้วนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้ร่วมแสดงจุดยืนผ่านการลงนามในเอกสารแสดงเจตจำนง (LOI) เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการยกระดับแหล่งท่องเที่ยว ผู้ประกอบการที่พัก บริษัทนำเที่ยว และชุมชนท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย สู่การรับรองมาตรฐานระดับสากล และเตรียมความพร้อมเพื่อโอกาสในการเข้าร่วมประกวด Green Destinations Top 100 Stories ที่เป็นเวทีการแข่งขันแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนที่สร้างแรงบันดาลใจจากตัวอย่างการพัฒนาที่ส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยวและผู้ประกอบการสร้างต้นแบบในระดับโลกได้
รวมถึงการประเมินผ่านตราสัญลักษณ์ หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่กำหนด โดยความร่วมมือเชิงกลยุทธ์นี้ยังมุ่งใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือสำคัญในการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขภาวะโลกร้อน และเร่งผลักดันให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากการทำงานร่วมกันของภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในปี 2030 อย่างเป็นรูปธรรม
โลกเรากำลังเผชิญกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืนจึงมิใช่เพียงทางเลือก แต่เป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจของประเทศไทย แม้จะสร้างรายได้มหาศาลจากจำนวนักท่องเที่ยวในระยะที่ผ่านมา แต่ก็ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
กรมการท่องเที่ยวตระหนักถึงความท้าทายนี้ จึงได้ริเริ่มโครงการ Thailand Green Tourism Plan 2030 ขึ้น เพื่อพลิกโฉมการท่องเที่ยวให้เป็นส่วนหนึ่งของทางออกในการตอบสนองตัวชี้วัดยั่งยืน ที่ช่วยพัฒนาระบบการจัดการการท่องเที่ยว การลดประเด็นปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม ความเท่าเทียมในสังคม การส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม และบรรลุเป้าหมายที่ประเทศไทยได้ให้คำมั่นไว้ต่อประชาคมโลกในการแก้ไขภาวะโลกร้อน รวมถึงปณิธานในปี 2030 ที่เรามุ่งมั่นจะลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม โดยการสร้างมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
ที่ผ่านมา กรมการท่องเที่ยวได้มีการหารือและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาคการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการ ตลอดจนร่วมกันวางแผนงาน Thailand Green Tourism Plan 2030 ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมที่ครอบคลุม เพื่อทบทวนและจัดทำเกณฑ์การประเมินแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงมาตรฐานที่พัก บริษัทนำเที่ยว และการท่องเที่ยวโดยชุมชนฉบับเร่งด่วน โดยอ้างอิงตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC-D) สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) พร้อมศึกษาแนวทางในการเชื่อมโยงกับสถาบันรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลก เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและได้รับการยอมรับในระดับสากล
ความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ โดยมี 4 หน่วยงานหลัก (Key Partners) ซึ่งทำหน้าที่เป็น คณะกรรมการยุทธศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานระดับโลก ได้แก่ กรมการท่องเที่ยวในฐานะเจ้าภาพหลักผู้กำหนดนโยบาย พัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวระดับประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะศูนย์วิชาการและผู้พัฒนาองค์ความรู้ จากการเปิดตัวศูนย์ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวยั่งยืน ประเทศไทย (STAC THAILAND) ร่วมกับหน่วยงานสากล Green Destinations และ Travelife for Tour Operators ในฐานะผู้นำด้านการกำหนดบทบาทการพัฒนาและรับรองมาตรฐานสากลด้านการท่องเที่ยวยั่งยืน ซึ่งจะร่วมกันทบทวน พัฒนาเกณฑ์การประเมิน จัดอบรมพี่เลี้ยงเครือข่ายระดับประเทศ และจัดทำตราสัญลักษณ์เพื่อมอบให้ผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรอง อันจะเป็นใบเบิกทางสู่การประกวด Green Destinations Top 100 Stories
ในขณะที่ 50 หน่วยงานพันธมิตรผู้ร่วมผลักดัน (Committed Partner) จะทำหน้าที่เป็น ภาคีเครือข่ายสำคัญ ที่ร่วมแสดงเจตจำนงและความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวยั่งยืน โดยเป็นทั้งต้นแบบ ขยายผล และใช้เครื่องมือพัฒนาต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการในภาคการท่องเที่ยวร่วมกันก้าวสู่เป้าหมายเดียวกัน สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมในภาพรวม
โครงการ Thailand Green Tourism Plan 2030 จึงเป็นมากกว่าแผนงาน แต่คือการลงทุนในอนาคตของการท่องเที่ยวไทย ที่จะนำพาแหล่งท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และชุมชน ไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในระดับโลก สร้างรายได้ที่มั่นคง พร้อมกับรักษาทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมอันล้ำค่าไว้ให้ลูกหลาน และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโลกที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน