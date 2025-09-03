ดีพร้อม หนุนเอสเอ็มอีทำธุรกิจคาร์บอนต่ำ ลดก๊าซเรือนกระจกกว่า120,000tCO2eq
น.ส.ณัฏฐิญา เนตยสุภา อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม เปิดเผยว่า ดีพร้อม (DIPROM) มีแนวทางการดำเนินงานที่มุ่งยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการในทุก ๆ มิติอย่างตรงจุด ภายใต้นโยบาย “ดีพร้อมคอมมูนีตี้ ที่นี่มีแต่ให้” ล่าสุดได้ยกระดับเศรษฐกิจไทยสู่การเป็นเศรษฐกิจสีเขียวควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม เน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ผ่าน “โครงการยกระดับธุรกิจ SMEs ด้วยการประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG” ด้วยการส่งเสริมเอสเอ็มอีให้เกิดการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของการค้าโลกยุคใหม่
พร้อมยกระดับเศรษฐกิจไทยสู่การเป็นเศรษฐกิจสีเขียว ตามแนวคิด BCG Economy โดยใช้กลไกต่าง ๆ ดังนี้ 1) การถ่ายทอดองค์ความรู้การต่อยอดธุรกิจยุคใหม่สู่สังคมคาร์บอนต่ำและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 2) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 3) การยกระดับสินค้าและบริการสู่สากลด้วยฉลาดสิ่งแวดล้อม (ECO-Certified)
โครงการ “ยกระดับธุรกิจ SMEs ด้วยการประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG” ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้เอสเอ็มอีดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงทำให้เอสเอ็มอีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากต้นทุนลดลงทั้งจากการลดความสูญเสียจากการปรับปรุงกระบวนการผลิต การขนส่ง การใช้พลังงานสะอาด หรือพลังงานทดแทนและการใช้ทรัพยากรในการดำเนินธุรกิจอย่างคุ้มค่า
ตลอดจนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงออกสู่ตลาด ซึ่งก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1,385 ล้านบาท และสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 120,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2eq) ซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 12 ล้านต้น ในพื้นที่ประมาณ 120,000 ไร่
การจัดงานครั้งนี้เป็นการแสดงศักยภาพของ SMEs ที่พร้อมปรับตัวเพื่อมองหาโอกาสใหม่ที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างเข้มแข็ง อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างการรับรู้ให้ผู้ประกอบการ นิสิตนักศึกษา เกิดการตื่นตัวในการพัฒนาธุรกิจ โดยการนำโมเดลเศรษฐกิจ BCG มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันให้สูงขึ้น ซึ่งภายในงานได้จัดแสดงต้นแบบผู้ประกอบการที่ใช้โมเดล BCG ในการดำเนินธุรกิจจนประสบความสำเร็จมาถ่ายทอดสู่ SMEs เพื่อนำไปต่อยอดการเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างโอกาสทางธุรกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ขณะเดียวกัน ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ อาทิ 1) บริษัท แบ็กส์ แอนด์ โกล์ฟ จำกัด ผู้ผลิต Upcycling Chair – Turtle Series “เก้าอี้ทรงเต่า” ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล 2) บริษัท แอ็ดวานซ์ แมททีเรียล ซัพพลาย จำกัด ผู้ผลิตอิฐ Low Carbon ลดการปล่อยคาร์บอนในกระบวนการผลิต 3) บริษัท แกรนดี้อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้ผลิต Recycle Set เสื้อ Recycle จากขวดพลาสติก และ 4) บริษัท อารีเฮิร์บ จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์บำรุงรากผมและหนังศีรษะที่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติโดยเฉพาะสารสกัดจากมะขามป้อม