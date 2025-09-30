นิวสกายฯ-ซีแอนด์จีฯ รวมพลังจิตอาสา Project Makeover โรงกำจัดขยะ แต้มสี เติมฝัน
พัฒนาโรงเรียนให้น้อง
นางสาวหวัง เซวี่ยยวิน (Wang Xueyun) รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิวสกาย เอ็นเนอร์จี (แบงค็อก) จำกัด และบริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับ บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมจิตอาสาภายใต้โครงการ “Project Makeover โรงกำจัดขยะ แต้มสี เติมฝัน พัฒนาโรงเรียนให้น้อง” ณ โรงเรียนบ้านชวดบัว ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยมี นายเชาวลิต ภูมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอ ให้การต้อนรับ โดยมีพนักงานจิตอาสากว่า 70 คน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมแรงร่วมใจกันปรับปรุงทัศนียภาพของโรงเรียน อาทิ การทาสีอาคารโรงอาหาร สนามกีฬา ป้ายต้อนรับ รั้วโรงเรียน ปรับปรุงสวนหย่อม รวมถึงทาสีทางม้าลายเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับครูและนักเรียน
น.ส.หวังกล่าวว่า นอกจากนี้ ยังได้มอบสิ่งของและเงินบริจาค รวมมูลค่า 77,777 บาท ให้กับโรงเรียนบ้านดอนยอ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของนักเรียน โครงการ “Project Makeover โรงกำจัดขยะ แต้มสี เติมฝัน พัฒนาโรงเรียนให้น้อง” ไม่เพียงสร้างความสวยงามและบรรยากาศที่ดีให้กับโรงเรียน แต่ยังเป็นการปลูกฝังความสามัคคีให้กับเยาวชน และเป็นโอกาสอันสำคัญที่ผู้บริหารจากสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนไทย สะท้อนถึงความร่วมมือไทย–จีน ในการสร้างสังคมที่ยั่งยืน
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังสอดคล้องกับเกียรติรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) จัดโดย Enterprise Asia ในด้าน Green Leadership และ Health Promotion ที่บริษัทซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับล่าสุด รางวัลนี้ไม่เพียงเป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญของความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม แต่ยังตอกย้ำถึงบทบาทขององค์กรในการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ ควบคู่กับการดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างรับผิดชอบและต่อเนื่อง และมีความมุ่งมั่นที่จะสานต่อพันธกิจนี้ต่อไปในอนาคต