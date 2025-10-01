AIS เปิดตัว 3 แม่ทัพดิจิทัล ขับเคลื่อนองค์กรโต 3 ด้าน “ธุรกิจ-ลูกค้า-สังคมไทย”
นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) หรือ AIS เปิดเผยว่า ตลอด 35 ปีที่ผ่านมา AIS ได้ร่วมวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ จนกลายเป็นเสาหลักสำคัญที่ผลักดัน อุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล โดยไม่ได้หยุดอยู่เพียงบทบาทของผู้ให้บริการสัญญาณ แต่เติบโตสู่การเป็น “Cognitive Tech-Co“ อย่างเต็มรูปแบบ ที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตและขับเคลื่อนธุรกิจของคนไทย
ทั้งนี้ AIS จะก้าวต่อไปใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ ธุรกิจ ลูกค้า และสังคมไทย เพื่อเดินหน้าสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับประเทศ
นายสมชัย กล่าวว่า AIS เปิดฉากบทใหม่ด้วยพลังของ AI ภายใต้แนวคิด “Al for Sustainable Nation” ที่จะเชื่อมทุกภาคส่วนให้เติบโตไปด้วยกัน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้นำยุคใหม่ ที่พร้อมพาองค์กรทะยานสู่อนาคต โดยมี “3 แม่ทัพดิจิทัล” นำทีมเติมไฟความเป็นผู้นำดิจิทัลของไทยให้เด่นชัดและทรงพลัง ได้แก่
1.นายปรัธนา ลีลพนัง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านปฏิบัติการ – แม่ทัพแนวหน้า ผู้วางรากฐาน ธุรกิจหลักให้มั่นคง ทั้งบริการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต ให้พร้อมรองรับทุกดิจิทัลไลฟ์สไตล์ของคนไทย ภายใต้การขับเคลื่อนของเขา เครือข่ายจึงไม่ใช่แค่โครงสร้างพื้นฐาน แต่คือ “พลังรองรับการเติบโตของชาติ” ที่เชื่อถือได้ทุกวัน
2.นายธีร์ สีอัมพรโรจน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน – ผู้นำวิสัยทัศน์อนาคต ผู้วาง ยุทธศาสตร์องค์กรสู่ Nexl S-Curve ผลักตันธุรกิจใหม่ให้เดินหน้า เติบโตยั่งยืน ด้วยกรอบคิดที่สมดุล เพื่อพา AIS ก้าวสู่ “มิติธุรกิจใหม่” อย่างมั่นคง
3.น.ส.กานติมา เลอเลิศยุติธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านธุรกิจองค์กร – ผู้นำเบื้องหลังพลังคน สร้างรากฐาน “คน-วัฒนธรรม-ความยั่งยืน” ให้แข็งแกร่ง วางยุทธศาสตร์คนและองค์กรที่ขับเคลื่อนต่อเนื่อง ต่อยอดสู่แนวทางความยั่งยืนคู่สังคม ให้ทุกความสำเร็จของ AIS สะท้อนกลับไปเป็นโอกาสของสังคมไทย
“นับจากวันนี้ไป AIS จะไม่เพียงเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคม แต่จะเป็นกำลังสำคัญในการวางรากฐานดิจิทัลของไทยที่ใช้พลังของ AI และนวัตกรรมมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย สร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงความก้าวหน้าอย่างเท่าเทียม พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกกลุ่ม เพื่อร่วมกันผลักดันประเทศสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน”นายสมชัยเน้นย้ำ