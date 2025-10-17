ซีพี แอ็กซ์ตร้า ชู แม็คโครสมุทรปราการ สโตร์ต้นแบบขยะเป็นศูนย์ สร้างรายได้ให้เกษตรกร
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม นางศิริพร เดชสิงห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานความยั่งยืนและสื่อสารองค์กรบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งค้าปลีก แม็คโคร-โลตัส เปิดเผยว่า ได้เดินหน้าโครงการ “ลดทิ้ง สร้างค่า AXTRA Zero Waste” ภายใต้แนวคิด “ขยะเป็นศูนย์ ประโยชน์เป็นแสน From Waste to Wealth” ที่มุ่งคัดแยกขยะอาหารตลอดห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และนำกลับมาเปลี่ยนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ผ่านสาขาของแม็คโครและโลตัส 2,600 แห่งทั่วประเทศ ล่าสุด แม็คโคร สาขาสมุทรปราการ ได้รับการพัฒนาให้เป็นสโตร์ต้นแบบด้านการจัดการขยะอาหารที่สามารถลดขยะสู่หลุมฝังกลบได้ 100% โดยนำอาหารส่วนเกินจากการจำหน่ายส่งต่อให้เกษตรกรในพื้นที่ นำไปต่อยอดเป็นอาหารสัตว์ และทำปุ๋ยหมัก ช่วยลดต้นทุนการเกษตร ก่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
“แม็คโคร สาขาสมุทรปราการ เป็นตัวอย่างของการจัดการอาหารส่วนเกินที่เกิดขึ้นจริงและเห็นผลชัดเจน หัวใจสำคัญของการบริหารจัดการ คือการนำอาหารส่วนเกิน ส่งต่อให้กับเกษตรกรในพื้นที่ นำไปใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ เช่น ปลา และกบ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารสัตว์ พร้อมทั้งลดปริมาณขยะอินทรีย์ที่ต้องนำไปกำจัด สร้างประโยชน์ต่อทั้งเกษตรกร ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกัน”
นางศิริพรกล่าวว่า สำหรับแนวทางในการบริหารจัดการอาหารส่วนเกินที่แม็คโคร สาขาสมุทรปราการ หลังจากที่ได้มีการบริหารจัดการที่สาขาอย่างเต็มที่แล้ว จะถูกส่งต่อให้กับวิสาหกิจชุมชนปลาสลิดและผลผลิตการเกษตร บางเมือง จ.สมุทรปราการ เพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ อาทิ ปลาสลิด, ปลาสวาย, ปลาบึก, กบ, เป็ด โดยนำไปผ่านกระบวนการเพื่อให้เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิด และส่วนที่เหลือยังสามารถใช้ทำปุ๋ยหมักสำหรับปลูกพืชและทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อปรับสภาพแหล่งน้ำได้อีกด้วย ซึ่งการนำอาหารส่วนเกินมาใช้ประโยชน์นี้ สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายค่าอาหารสัตว์ให้เกษตรกรไปได้กว่า 80% ดังนั้น จึงไม่เพียงลดขยะอาหารให้เป็นศูนย์ แต่ยังช่วยสร้างคุณค่าใหม่ให้กับสิ่งที่เคยถูกมองว่าไร้ค่า นี่คือแนวทางของการทำธุรกิจที่เติบโตควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืน