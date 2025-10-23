ธพส. เปิดศูนย์ราชการฯ จัดมินิมาราธอน วิ่งชมสวน รายได้ทั้งหมดมอบมูลนิธิศรีสวางควัฒนฯ
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ดร.ธีธัช สุขสะอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา5 ธันวาคม 2550 เปิดเผยว่า DAD มีความภูมิใจอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสวนสาธารณะ และพื้นที่สีเขียวสำหรับประชาชนกว่า 138 ไร่ ที่อยู่ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเมืองสีเขียว (Green City) ที่ลดการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ และยังเป็นเหมือน “โอเอซิส” ให้แก่คนทำงานและประชาชนทั่วไป ได้ใช้พื้นที่สาธารณะแห่งนี้เป็นสถานที่นัดพบปะ ออกกำลังกาย หรือจัดกิจกรรมที่ทุกคนได้มีส่วนร่วม จึงมีแนวคิดในการจัดกิจกรรมมินิมาราธอน วิ่งชมสวน : GovComplex Green City Fun Run 2025 ในวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2568 เพื่อประกาศให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ถึงพื้นที่สีเขียว และเมืองสีเขียว ที่อยู่ในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แห่งนี้
โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แบ่งประเภทกิจกรรมเป็น
3 ระยะ ได้แก่
· ระยะทาง 2.5 กม. อัตราค่าสมัคร 200 บาท
· ระยะทาง 5 กม. อัตราค่าสมัคร 300 บาท
· ระยะทาง 10 กม. อัตราค่าสมัคร 500 บาท
โดยจะนำรายได้จากค่าสมัครและผู้สนับสนุนทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้มูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสทั่วประเทศ และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดย DAD มุ่งหวังให้การจัดกิจกรรมมินิมาราธอน “วิ่งชมสวน” ครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน และเป็นต้นแบบของเมืองที่คนกับธรรมชาติอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว
ทั้งนี้ ผู้สนใจร่วมกิจกรรมสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 23 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งสามารถสมัครได้ที่ http://race.thai.run/govgreencityfunrun2025 กำหนดผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกระยะทั้งสิ้น 2,000 คน ในขณะที่ผู้ชนะเลิศทุกประเภท (Over all) ทั้งชายและหญิง ลำดับ 1-3 จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ส่วนประเภท ระยะทาง 2.5 กม. FUN RUN ไม่มีการแข่งขัน นอกจากนั้นผู้ร่วมกิจกรรมที่เข้าสู่เส้นชัยจะได้รับมอบเหรียญรางวัลเป็นที่ระลึกอีกด้วย