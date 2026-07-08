3กระทรวง ดัน ‘Defense Tech เมดอินไทยแลนด์’ ขับเคลื่อน THAIDEF-EX 2026 หนุนอุตฯป้องกันประเทศ

3กระทรวง ดัน ‘Defense Tech เมดอินไทยแลนด์’ ขับเคลื่อน THAIDEF-EX 2026 หนุนอุตฯป้องกันประเทศสู่ระดับสากล
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด “การจัดงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย 2569” หรือ THAILAND Defence Industry Exhibition 2026 : THAIDEF-EX 2026 ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2569 ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)
โดยมี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตลอดจนผู้ประกอบการและเครือข่ายอุตสาหกรรมป้องกันประเทศจากหลากหลายภาคส่วนเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือและความมุ่งมั่นร่วมกันในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยสู่อนาคต
การจัดงาน THAIDEF-EX 2026 ถือเป็นการจัดนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยครั้งแรก ภายใต้แนวคิด “Power of Self Reliance : พลังแห่งการพึ่งพาตนเอง” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมภายในประเทศ การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ตลอดจนการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศและก้าวสู่การพึ่งพาตนเองอย่างเป็นรูปธรรม
การจัดงานครั้งนี้ นับเป็นเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการไทย นักวิจัย และผู้พัฒนาเทคโนโลยี ได้นำองค์ความรู้และนวัตกรรมมาต่อยอดสู่การผลิตและการใช้งานจริง อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ การส่งเสริมการจ้างงาน และการเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศในเวทีสากล
โดย นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ เนื่องจากประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่มีศักยภาพ รวมทั้งผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตชิ้นส่วนและระบบวิศวกรรม หากสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี และภาคการผลิต เข้าด้วยกันได้อย่างเป็นระบบ จะช่วยยกระดับผู้ประกอบการไทยจากผู้ผลิตชิ้นส่วนให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคอุตสาหกรรม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ภายในงานมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพื่อความมั่นคงและการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจะทำหน้าที่เชื่อมโยงองค์ความรู้สู่ภาคการผลิต ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในการพัฒนากระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ ให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานยุทโธปกรณ์
สำหรับกระทรวงอุตสาหกรรมจะเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาใน 4 มิติสำคัญ ได้แก่ 1. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้สามารถผลิตชิ้นส่วน วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ได้ตามมาตรฐานสากล 2. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและระบบทดสอบรับรองผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของอุตสาหกรรม 3. การผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเทคโนโลยีของไทย และ 4. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคง ภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย
เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทั้งในประเทศและระดับสากลโดยจะบูรณาการการดำเนินงานของทุกหน่วยงานภายใต้นโยบาย “ONE MIND : อุตสาหกรรมหนึ่งเดียว” ของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการอย่างครบวงจรและสามารถต่อยอดสู่การผลิตและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง
โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม (DIPROM) ได้นับมอบหมายในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับขีดความสามารถในการผลิต และวิเคราะห์ทิศทางอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายและการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะยาว ซึ่งจะช่วยทำให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงได้ด้วยศักยภาพของตนเองอย่างแท้จริง