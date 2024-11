ทีเส็บนำทัพ 25 ผู้ประกอบการไทย เจาะยุโรป ชูจุดขายสมรรถนะโครงสร้างพื้นฐาน จัดงานคาร์บอนต่ำ

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ทีเส็บ) เปิดเผยว่า ได้เปิดตัวคูหานิทรรศการประเทศไทย หรือ Thailand Pavilion พร้อมผู้ประกอบการไทย 25 รายจากกรุงเทพฯ และภูเก็ต เข้าร่วมงานเทรดโชว์ IBTM World 2024 ณ เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน วันที่ 19-21 พฤศจิกายน พบปะผู้ซื้อและดึงกลุ่มลูกค้าของตลาดยุโรปเข้ามาจัดงานไมซ์ในประเทศไทย โดยได้พบปะกับสื่อมวลชนเพื่อนำเสนอพัฒนาการใหม่ ๆ ของโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย ที่สามารถส่งมอบประสบการณ์ที่คุ้มค่าและความสะดวกสบายให้กับการเข้ามาจัดงานในประเทศไทย

อาทิ การขยายศักยภาพสนามบินสุวรรณภูมิ การใช้ระบบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล (Biometric) สแกนคนเข้าออกประเทศ นโยบายฟรีวีซ่านักเดินทาง 93 ประเทศ โรงแรมและสถานที่พักผ่อนเปิดใหม่ เช่น ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค และ One Bangkok พร้อมทั้งนำเสนอ “Bangkok Protocol on Sustainable Gastronomy” ที่ทีเส็บร่วมพัฒนากับ ICCA สำหรับใช้เป็นแนวทางบริการจัดการอาหารอย่างยั่งยืนสำหรับการจัดงาน และการขับเคลื่อนเส้นทางไมซ์คาร์บอนต่ำ หรือ Low Carbon Travel Experience ให้กับนักเดินทางไมซ์ภายใต้แผนการท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Carbon Neutral Tourism ของ 9 หน่วยงานภาครัฐและพันธมิตรเอกชน ซึ่งทีเส็บเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาแผนดังกล่าว

“พัฒนาการและแนวคิดใหม่ ๆ ของประเทศไทยจะสรรสร้างผลลัพธ์เชิงประสบการณ์ที่มีคุณค่ามากขึ้นให้กับนักเดินทางไมซ์ต่างประเทศ เพราะทีเส็บตระหนักดีว่าโลกของการเดินทางเชิงธุรกิจภายใต้ปัญหาท้าทายทางเศรษฐกิจ ทำให้เงื่อนไขและความต้องการของนักเดินทางปรับเปลี่ยนไป ทีเส็บจึงร่วมมือทำงานกับพันธมิตรอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าสูงให้กับนักวางแผนการเดินทางและนักเดินทางไมซ์”

นางสาวศุภานิช เฑียรสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุม และการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ทีเส็บ กล่าวว่า ได้ร่วมนำเสนอเพิ่มเติมเส้นทางสายไมซ์ในลักษณะกิจกรรมชุมชน Low-Carbon MICE Routings และบางเส้นทางสามารถพบได้ในเมืองไมซ์ เช่น กรุงเทพฯ ภูเก็ต เชียงใหม่ โดยเส้นทางเหล่านี้ได้รับการพัฒนาจาก Thai Ecotourism and Adventure Travel Association (TEATA) หนึ่งในพันธมิตรของแผน Carbon Neutral Tourism ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมเชิงประสบการณ์แนวเรียนรู้ธรรมชาติและวิถีชีวิตชุนชน

นอกจากนี้ยังได้นำเสนอกิจกรรมชุมชนให้กับตลาดยุโรปด้วยแนวคิด Mindful MI Experience ครอบคลุม Eco-Inspiration จากเส้นทางสายไมซ์คาร์บอนต่ำ Local Immersion จากกิจกรรมสัมผัสวิถีชุมชนและเส้นทางประสบการณ์ด้านอาหาร และ City Exploration จากการจัดกิจกรรมควบคู่สองเมืองในทริปเดียวเพื่อประสบการณ์ใหม่ที่แตกต่าง

ภายในงาน ทีเส็บยังได้จัดกิจกรรมผ่อนคลายสำหรับลูกค้าและผู้มาเยี่ยมชม เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทย อาทิ การชิมชาหลากหลายรสจากทุกภูมิภาคของไทย (Take a sip of Thailand) เกมถ่ายภาพกับสถานที่ที่เป็นแลนด์มาร์คของเมืองต่าง ๆ (Where am I in Thailand?) และเกมบิงโกเลขไทย (THAI NUMBER BINGO)