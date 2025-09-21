ปลัดอุตฯ ดึงขรก. ขับเคลื่อนนโยบาย “MIND as One” หัวใจเดียวกันของคน MIND
ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กระทรวงอุตสาหกรรมได้ขับเคลื่อนตามนโยบาย MIND ใช้หัวและใจปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชน โดยปีที่ผ่านมาได้นำนโยบายสู้เซฟสร้างเข้ามาผนวกรวม เดินหน้าไปพร้อมกันเพื่อจัดการและแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรม ซึ่งในปีนี้จะเดินหน้าต่อด้วย Mind as One คือการมีหัวใจเดียวกันของคนกระทรวงอุตสาหกรรม รวมกับสู้เซฟสร้างเพื่อให้ทุกคนเดินหน้าไปยังเป้าหมายเดียวกันคือการแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมเพื่อให้อุตสาหกรรมอยู่คู่กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
โดยเมื่อวันที่ 12-14 กันยายน 2568 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจัดสัมมนาใหญ่ ประจำปี 2568 ณ โรงแรมไบร์ทตัน แกรนด์ พัทยา จ.ชลบุรี ร่วมด้วย โดยเชิญเจ้าหน้าที่ในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมกว่า 1,000 คน โดยแบ่งเป็นหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
1.เรื่อง “พลังทีมพลังคิดพลังยุทธศาสตร์ (MIND Power-Up) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568” จัดโดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่จาก สปอ. ส่วนกลาง รวมจำนวน 107 คน
2.เรื่อง “MIND จัดให้! เคสดีๆจากหัวใจคนตรวจโรงงาน” จัดโดยกองตรวจราชการ ผู้เข้าร่วมคืออุตสาหกรรมจังหวัดและเจ้าหน้าที่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ รวมจำนวน 257 คน
3.เรื่อง MIND : Mission Impossible เปิดปฏิบัติการ ล่าพิกัดอนุญาตเหมือง จัดโดยกองตรวจราชการ ผู้เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทั่วประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รวมจำนวน 122 คน
4.เรื่อง “MIND EXPRESS ส่งเสริม Serve ด่วน” จัดโดยกองตรวจราชการ ผู้เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมทั่วประเทศ รวมจำนวน 90คน
5.เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 สำหรับเจ้าหน้าที่ สปอ. จัดโดยกองกฎหมาย ผู้เข้าร่วมเป็นหัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงินและพัสดุ จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลาง สปอ. รวมจำนวน 229 คน
นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรม MIND Team Building แบ่งเป็นทีมสี จำนวน 7 สี ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง สปอ. ร่วมกับสำนักงานรัฐมนตรี และกลุ่มตรวจราชการที่ 1-6 เพื่อรวมพลังสามัคคี ทำงานด้วยทีมเวิร์ค และมีน้ำใจนักกีฬา
สำหรับการมอบนโยบายครั้งนี้ จัดขึ้นที่ โรงแรมไบร์ทตัน แกรนด์ พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ นายศุภกิจ บุญศิริ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเดชา จาตุธนานันท์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายเอกนิติ รมยานนท์ นายเศรษฐรัชต์ เลือดสกุล นายวัชรุน จุ้ยจำลอง นายกฤศ จันทร์สุวรรณ นายวีรพงษ์ เอี่ยมเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายพรยศ กลั่นกรอง อธิดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายอดิทัต วะสีนนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายใบน้อย สุวรรณชาตรี เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายภาสกร ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมรับฟังนโยบาย