”อรรถพล” รมว.พลังงาน เดินหน้าตรึงราคาพลังงานทุกชนิด หากไร้สงคราม
รายงานข่าวจากกระทรวงพลังงาน แจ้งว่า ในการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา วันที่ 30 กันยายนนี้ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้วางกรอบนโยบายพลังงาน จะเน้นการตรึงราคาพลังงานทุกประเภท ทั้งน้ำมัน ก๊าซแอลพีจี หรือก๊าซหุงต้ม ค่าไฟ แต่จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขไม่มีสงครามที่ส่งผลให้ต้นทุนพลังงานสูงขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันรัฐบาลยังสามารถบริหารจัดการราคาพลังงานให้อยู่ในระดับที่ตรึงราคาต่อไปได้ แต่หากมีปัจจัยลบอย่างสงคราม จนทำให้ต้นทุนสูงขึ้นจนไม่สามารถตรึงราคาได้ ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกลไกราคาเช่นกัน
นอกจากนี้นายอรรถพล จะมุ่งสนับสนุนพลังงานสะอาด อาทิ การสนับสนุนโซลาร์ชุมชน โดยจะมีมาตรการที่ชัดเจนออกมาอีกครั้ง รวมทั้งจะเร่งจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติ โดยเฉพาะแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ หรือพีดีพี ที่ยังอยู่ระหว่างการจัดทำแผน ให้มีความสมดุลทั้งเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีความจำเป็น และเชื้อเพลิงพลังงานสะอาดที่ประเทศไทยทีศักยภาพ และเป็นเทรนด์สำคัญของโลก
สำหรับก๊าซแอลพีจี หรือ ก๊าซหุงต้มครัวเรือน ที่กำลังจะสิ้นสุดระยะเวลาการตรึงราคา 423 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม (กก.) วันที่ 30 กันยายน 2568 ตามมติของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) นั้น เบื้องต้นจะมีการต่ออายุแน่นอน 3 เดือน คือ 1ตุลาคม-31ธันวาคม 2568 ตามนโยบายของนายอรรถพล และรัฐบาลชุดนี้ แต่ในดำเนินการในรายละเอียดตามขั้นตอนกฎหมายอีกครั้ง เพราะต้องรอแถลงนโยบายต่อรัฐสภาวันที่ 30 กันยายนให้เรียบร้อยก่อน หากประชุมกบง.ไม่ทัน 30 กันยายน สามารถมีผลย้อนหลังได้ โดยมีสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ดำเนินการ
นายพรชัย จิรกุลไพศาล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) กล่าวว่า หากพิจารณาจากแนวโน้มของราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือแอลพีจี ในตลาดโลก ส่วนตัวมองว่าโอกาสที่จะไม่มีการปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้มครัวเรือนหลังสิ้นสุดมาตรการดังกล่าวมีสูง คาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จะตรึงราคาไว้ที่ 423 บาทต่อถัง 15 กก. ไว้เท่าเดิม แต่ก็ต้องรอดูภาพรวมของนโยบายรัฐบาลชุดใหม่ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วยว่าจะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร ทั้งนี้เหตุผลที่คาดว่าจะตรึงราคาออกไป เพราะช่วง 3 เดือนข้างหน้า(ตุลาคม-ธันวาคม2568) ยังไม่เข้าสู่ฤดูหนาวในต่างประเทศอย่างเต็มที่ เพราะฉะนั้นจึงคาดว่าน่าจะสามารถตรึงราคาไว้ที่เท่าเดิมได้ โดยช่วงเวลาที่แอลพีจี ตลาดโลกจะมีผลกระทบต่อราคาก๊าซหุงต้มครัวเรือนจะเป็นรอบพิจารณาหลังจากนั้นในช่วงปีใหม่ (มกราคม-มีนาคม 2569ซึ่งจะตรงกับช่วงฤดูหนาวของต่างประเทศ