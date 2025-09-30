อัครา คว้า 2 รางวัลใหญ่ “CSR Award 2025-รักษ์ป่า รักแผ่นดิน” ตอกย้ำผู้นำความยั่งยืน

อัครา ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน คว้า 2 รางวัลใหญ่ “CSR Award 2025” และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักษ์ป่า รักแผ่นดิน”
อัคราคว้า 2 รางวัลสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โดยเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติรับรางวัลส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ประจำปี 2568 (CSR Award 2025) ในฐานะองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ระดับจังหวัด (จังหวัดพิจิตร) จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยนางสาวยุวธิดา พุกอ่อน ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และการพัฒนา เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลจากนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวง พม.
การได้รับรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของอัคราในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ผ่านโครงการที่มุ่งสร้างคุณค่าและสอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของชุมชนรอบเหมืองที่แท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนกิจกรรมนอกหลักสูตรสำหรับเยาวชน การพัฒนาทักษะด้านภาษา ดนตรี และกีฬา ตลอดจนโครงการเพื่อสังคมที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต นอกจากนี้ อัครายังร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและพันธมิตร เพื่อขยายผลโครงการอย่างต่อเนื่อง
ต่อมาในวันที่ 18 กันยายน 2568 เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 129 ปี อัครายังได้รับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักษ์ป่า รักแผ่นดิน” จากกรมป่าไม้ โดยนายเชิดศักดิ์ อรรถอารุณ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายความยั่งยืนขององค์กร เป็นตัวแทนเข้ารับเครื่องหมาย และนางสาวยุวธิดา พุกอ่อน ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และการพัฒนา รับใบประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ จาก ดร.ชญานันท์ ภักดีจิตต์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายเชิดศักดิ์ อรรถอารุณ กล่าวว่า การได้รับสองรางวัลอันทรงเกียรติในเวลาไล่เลี่ยกันนี้ เป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ และเป็นเหมือนเสียงสะท้อนที่บอกว่าเรากำลังเดินมาถูกทาง รางวัลนี้เกิดขึ้นได้จากความตั้งใจจริง และความร่วมมืออันแข็งแกร่งของพนักงาน พันธมิตร หน่วยงานราชการ และชุมชน เราขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความไว้วางใจและร่วมมือกับอัคราอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จนี้ไม่ใช่เพียงรางวัลของบริษัท แต่เป็นเครื่องยืนยันว่า การสร้างสมดุลระหว่างระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่เราทุกคนทำได้จริง และจะยังคงเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานของเราต่อไป