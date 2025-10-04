ส.อ.ท.ชม อรรถพล รมว.พลังงาน ทำนโยบายคลอบคลุมระยะสั้น-ยาว
นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เปิดเผยถึงนโยบาย Quick Big Win ด้านพลังงาน ของนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 3 ด้านหลัก ประกอบด้วย 1.โครงการโซลาร์สำหรับภาคประชาชน 2.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสำหรับภาคอุตสาหกรรม และ3.การขับเคลื่อนนโยบายสิ่งแวดล้อมและการวางแผนพลังงาน ว่า ขอชื่นชมนโยบายพลังงาน จากนายอรรถพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ทีมเศรษฐกิจของ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพราะนโยบายแต่ละข้อล้วนน่าสนใจ มีคุณภาพ และมีหลายข้อที่สนองตอบต่อข้อเสนอของทางเอกชน ที่เสนอในนามคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน(กกร.) แสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจ และความพร้อมของนายอรรถพล และ ทีมงานในการขับเคลื่อนทั้งบริบทด้านพลังงาน และ บริบทด้านเศรษฐกิจ ที่มองทั้งมิติค่าครองชีพของประชาชน และ มิติขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในช่วงระยะสั้น 4 เดือน
“นอกจากแผนระยะสั้น 4 เดือน ทั้งโซลาร์ประชาชน และการดูแลราคาพลังงาน ยังมีการเตรียมพร้อมในการขับเคลื่อนระยะต่อไปอย่างชัดเจน อาทิ เร่งแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ หรือพีดีพี เร่งเทคโนโลยีดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ Carbon Capture and Storage, CCS และการปลูกป่า ทดแทนโครงการสายส่ง”นายอิศเรศกล่าว
นอกจากนี้ยังเดินหน้านโยบายปลดล็อคความอึดอัดของหลายภาคส่วน ไม่มีนโยบายพลังงานสุดโต่ง ไม่เข้าใจข้อเท็จจริง ซ้ำยังมองโลกสวยเพียงด้านเดียว ที่ทำลายบรรยากาศการลงทุน ความเชื่อมั่น ของนักลงทุน ตลอดจนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพราะเดิมกระทรวงพลังงานเคยมีด้วยแนวคิดที่จะลดค่าไฟฟ้าของประเทศ ด้วยวิธีการที่จะโยกตัวเลขภาระต้นทุนสูงของการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว(แอลเอ็นจี) ที่สูงใช้ผลิตไฟฟ้า30% ให้ภาคใดภาคหนึ่ง รับภาระ เพราะไทยใช้ก๊าซธรรมชาติผลิตไฟฟ้าถึง 70% เป็นความผิดพลาดของนโยบายพลังงานของประเทศในอดีต แต่กลับแก้ปัญหาด้วยกการโยนภาระต้นทุนแอลเอ็นจีภาคใดภาคหนึ่ง แทนที่ฝ่ายนโยบายจะจัดให้มีการระดมสมอง สร้างทีมงานจากทุกภาคส่วน ในการร่วมแก้ไขปัญหา ค่าไฟฟ้าของประเทศแพง โดยมุ่งแก้ที่ต้นเหตุ ด้วยแนวทางที่สร้างสรรค์
ประเด็นโครงสร้างค่าไฟภาคเอกชน ภาคการศึกษา ตลอดจนอีกหลายภาคส่วน พยายามนำเสนอทางออกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา แต่กลับเลือกโยนภาระต้นทุนแอลเอ็นจีภาคใดภาคหนึ่ง
อีกเรื่องที่ต้องชื่นชมคือ นายอรรถพล ได้สร้างบรรยากาศของความร่วมมือรัฐเอกชน และผู้เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์และเปิดเผย ให้โอกาสเอกชนในนาม กกร. อีกทั้งภาคส่วนต่างๆ ได้เข้าพบปะอย่างเปิดเผย ไม่ใช่ พบปะแบบส่วนตัว น่าเคลือบแคลง ซึ่งแลกเปลี่ยนมุมมองด้วยเหตุด้วยผลเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล จึงช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ช่วยกันผลักดัน อย่างสร้างสรรค์มากกว่า ใช้กลไก ของข้าราชการประจำหรือกับดักของทุนใหญ่ครอบงำ ยึดเอาประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นที่ตั้ง เป็นสำคัญ มากกว่า ประะโยชน์ส่วนตัว ในอดีตกว่า 2 ปีที่ผ่านมาสิ่งเหล่านี้ ไม่เคยเกิดขึ้น
“ด้วยความเสี่ยงมากมายทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านพลังงานในปัจจุบัน อีกทั้งระยะเวลาที่จำกัด ภาคเอกชนจะติดตามการดำเนินงานของกระทรวงพลังงาน ตลอดจนให้กำลังใจต่อการขับเคลื่อนสิ่งดีๆ อย่างใกล้ชิดต่อไป”นายอิศเรศกล่าว