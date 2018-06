วันนี้ (17 มิ.ย.) น้ำทิพย์ เทือกสุบรรณ ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนคนสุดท้องของนักการเมืองคนดัง ‘สุเทพ เทือกสุบรรณ’ ได้โพสต์รูปภาพลุกของตนเอง พร้อมภาพนายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี บนไอจี “namtipsy” ระบุว่า And I wonder where she gets her head shape from…. หัวทรงนี้มายังไงคงไม่ต้องสืบ ก๊อปคุณปู่คุณตามาเป๊ะค่ะ พร้อมติดแฮชแท็ก #happyinternationalfathersday