ชาวเน็ตชื่นชม! วินมอเตอร์ไซค์ มุมานะ ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตนเอง จนสอบเป็นครูได้สำเร็จ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ บนโลกออนไลน์ ที่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆ คน

เมื่อ นายเดชชาติ พวงเกษ เจ้าของแอคเคาท์ @motorcyrubjang มอเตอร์ไซค์รับจ้างขวัญใจชาวทวิตเตอร์ ที่มียอดผู้ติดตามกว่า 3 หมื่นราย ด้วยทั้งรับ-ส่ง ผู้โดยสาร, รับส่งเอกสารงานด่วน, รับจ้างต่อคิว, รับกดบัตรคอนฯ ตลอดจนชำระค่าน้ำ-ไฟ จนกลายเป็นที่บอกต่อของลูกค้าที่เคยใช้บริการ

จุดเด่นของมอเตอร์ไซค์รับจ้างรายนี้ คือการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้าเสริม ไม่ว่าจะเป็นการใช้ทวิตเตอร์ในการติดต่อรับงาน และพัฒนาไปสู่การเป็น “ยูทูปเบอร์” ที่มีผู้ติดตามกว่าหมื่นราย

นอกจากนี้เดชชาติยังได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองจนเชี่ยวชาญ และถูกเชิญให้ไปเป็นพิธีกรในงานสัมนาหลายที่

จนกระทั่งเขาได้ประกาศข่าวดีผ่านแอคเคาท์ทวิตเตอร์ว่า

“สวัสดีครับครับพี่น้องชาวทวิตเตอร์ ผมขอขอบพระคุณพี่ๆน้องๆชาวทวีตเตอร์ที่อุดหนุนใช้บริการของผมมาด้วยดีเสมอมา วันนี้มอไซค์รับจ้างขอยุติบทบาทวินมอไซค์ชั่วคราวเพื่อไปสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนที่ต่างจังหวัดครับ ขอบคุณครับ”

ทั้งยังระบุว่า “ผมไปสอบตำแหน่งวิทยากรสอนภาษาอังกฤษไว้ (ครูสอนภาษาอังกฤษ) ที่โรงเรียนบ้านโสน อำเภอขุขันธ์ ผมสอบได้ที่ 6 ขึ้นบัญชีไว้ 2 ปี วันนี้เจ้าหน้าที่โรงเรียนโทรมาแจ้งว่าเรียกบัญชีผมแล้ว ให้มารายงานตัวที่โรงเรียน ขอบคุณทุกๆ กำลังใจ และขอบคุณตัวผมเองที่เป็นคนชอบภาษาอังกฤษ ตอนนี้ถึงเวลาที่จะนำไปสอนเด็กๆ ในโรงเรียนแล้ว”

ภายหลังที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้ทวิตเตอร์รีทวิตออกไปถึง 1 หมื่นครั้ง ตลอดจนชาวเน็ตทั้งในไทยและต่างประเทศต่างร่วมแสดงความยินดี อาทิ

“ขอให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปอีกนะคะ พี่เป็นคนที่มีความพยายามมาก”

“ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ คุณคือแรงบันดาลใจของใครหลาย ๆ คนในการที่จะลุกขึ้นมาพูดภาษาอังกฤษเลยค่ะ”

“ขอบคุณที่อดทนและไม่หยุดเรียนรู้ ขอให้คุณครูมีแต่ความสุขในการใช้ชีวิตและการสอนหนังสือนะคะ”

“พี่เป็นวินที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองจริงๆคะ อยากให้ทุกคนเอาพี่เป็นตัวอย่าง หนูนับถือพี่มากเลยนะคะ”

“ยังสามารถ ติดตาม ทวิตนี้ต่อไปได้ใช่ป่ะครับ ยังอยากติดตาม อยากเห็น คุณครู คนนี้สอนหนังสือครับ ยินดีด้วยครับ”

ล่าสุด คุณครูคนใหม่ยังได้ทวีตบรรยากาศการสอนวันแรกผ่านทวิตเตอร์ด้วย ว่า

“Good morning from Ban Sano school. First day of my new career as a teacher. วันแรกของการสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนบ้านโสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ครับ”

Good morning from Ban Sano school. First day of my new career as a teacher. วันแรกของการสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนบ้านโสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ครับ. pic.twitter.com/yvmdvq6kow — มอเตอร์ไซค์รับจ้าง (@motorcyrubjang) July 5, 2018

ทั้งนี้ชาวเน็ตที่เคยติดตามเรื่องราวของเดชชาติ ยังไม่ลืมที่จะบอกให้เขามาเล่าเรื่องราวการสอนของเขาให้ฟังอีกด้วย

เรียกว่ามีแฟนคลับคอยให้กำลังใจและติดตามอยู่เสมอ สำหรับ “อดีตมอเตอร์ไซค์รับจ้าง” ที่ในวันนี้กลายเป็น “เรือจ้าง” ไปแล้ว