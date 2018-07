เผือก ‘คู่รักบนเครื่อง’ จนเป็นข่าวดัง-ออกรายการทีวี

เฟซบุ๊กเพจ “เฮ้ย ตั๋วโปรนะมึง” ได้เล่าเรื่องไวรัลเรื่องหนึ่งของอเมริกาที่สุดหรรษา จนตอนนี้กลายเป็นข่าวดัง ออกสื่อแท็บลอยด์ daily mail และออกรายการ Today Show

เรื่องมีอยู่ว่า มีชายหญิงคู่หนึ่งที่น่าจะเป็นแฟนกันหรือไม่ก็สามีภรรยากัน ทั้งคู่ขึ้นเครื่องแล้วได้ที่นั่งแยกกัน เลยขอแลกที่นั่งกับหญิงสาวหน้าตาดีคนหนึ่ง บังเอิญว่าที่นั่งที่หญิงสาวหน้าตาดีคนนั้นต้องไปนั่ง ติดกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งหล่อมาก และด้วยความที่สามีภรรยาคู่นี้ช่างเผือก ความสนุกจึงบังเกิด

คู่นี้เริ่มสังเกตเห็นว่าสาว-หนุ่มแปลกหน้า เริ่มมีการทักทายกัน ชวนกันคุย เธอเลยอัพไอจีเรื่องราวรัวๆ ความช่างเผือกของคู่นี้ทำให้เพื่อนตามเผือกมากมาย คนที่อ่านไอจีตามลุ้นจนติดการติดแฮชแท็ก #InternetWin #PlaneBae #CatchingflightsANDfeelings ที่สุดเรื่องมาพีคตรงที่พี่ชายของหนุ่มสุดหล่อ(โฮลเด้น)มาเห็นเข้าแล้วแท็กน้องชาย เจ้าตัวก็มาแสดงตัว แล้วพีคของพีคคือพี่ชายเป็นนักข่าวช่อง fox ขณะที่โฮลเด้นผู้เป็นน้องชาย เป็นนักฟุตบอล นายแบบ และเทรนเนอร์ฟิตเนต

ส่วนสาวขาเผือกทางเฟซบุ๊ก “เฮ้ย ตั๋วโปรนะมึง” ไปสืบมาจนรู้ว่าเป็นนักแสดงที่เล่นอยู่ใน Texas และเป็นช่างภาพ รวมถึงบิวตี้บล็อกเกอร์ตัวแม่ของสาว Plus Size

เรื่องราวที่เจ๊ขาเผือกเล่าโด่งดังจนรายการต่างๆ เชิญไปออกรายการ อาทิ Good Morning America สกูปสัมภาษณ์เจ๊ขาเผือกกับหนุ่มสุดหล่อ(โฮลเด้น)ว่าเป็นมาอย่างไร และจะยังไงต่อกับสาวที่เจอบนเครื่องบิน นอกจากนี้ก็มีรายการ Today Show เป็นสกูปเล่าเช่นกันว่าตลอด 24 ชั่วโมงที่เกิดขึ้นเจ๊เผือกอย่างไรบ้าง และพิธีสอบถามโฮลเด้นว่ารู้สึกอย่างไรกับสาวที่เจอบนเครื่อง

และที่ฮาคือสายการบิน Alaska Airline จะให้ตั๋วเครื่องบินโฮลเด้น บอกว่า For your second date เอาไปเดทกัน 2 คน

และนี่คือเรื่องราวฉบับเต็ม…

เมื่อวานมันมี viral นึงของอเมริกา

เรื่องมีอยู่ว่า มีผู้หญิงผู้ชายคู่นึง เดาว่าน่าจะเป็นแฟนกัน ไม่ก็สามีภรรยา พวกนางก็ขึ้นเครื่องบินแล้วได้ที่นั่งไม่ติดกัน เลยขอแลกที่กับ ผู้หญิงหน้าตาดีคนนึง บังเอิ๊ญญญญญญ ผู้หญิงคนนั้นดันแลกที่แล้วได้นั่งติดกับ ผู้ชายซึ่งหล่อมาก และด้วยความที่ผัวเมียคู่นี้ก็ขี้เสือกมากกกกกก นี่แหละค่ะ ความสนุกมันกำลังจะเริ่มตรงนี้ 555555555555555

พวกนางสังเกตเห็นว่า ญ-ช แปลกหน้า เริ่มมีการทักทายกัน ชวนกันคุย นางเลยอัพ ig story รัวๆ ว่าเฮ้ยยยย เหมือนจะมีคนจีบกันบนเครื่องบินว่ะ เดี๋ยวมาดู ว่าข้อสันนิษฐานนางจะจริงมั้ย ที่ฮาคือนางเสือกตลอดเวลา อัพ Story รัวๆๆๆๆๆ เสือกจน wifi หมดก็ยอมจ่ายตังซื้อ wifi บนเครื่องเพื่อเสือกต่อ จน story นางขึ้นเป็นจุดไข่ปลาอ่ะ

และที่ฮากว่าคืออิแก๊งเพื่อนนางก็ร่วมวงเสือกผ่าน vdo call ด้วยเว้ย แม่งอยู่กันเป็นแก๊ง ซื้อไวน์มาแดกด้วยกัน เพื่อรอดูเพื่อนตัวเองเสือกเรื่องคนที่นั่งอยู่ข้างหน้า อิผัวเมียคู่นี้นางก็บอกขาเผือกไปอีกว่า เราจะเสือกจนถึงที่สุด จนกว่าจะได้คำตอบว่าเค้าลงเอยกันยังงัย ตามดูกันนะจ๊ะ อิเพื่อนก็รับลูกต่อ ไอจะอยู่เป็นเพื่อนจนกว่าการเสือกนี้จะสื้นสุดลง อิเวงงงงงงง 555555555555555555555555555

ความเสือกของผัวเมียคู่นี้คือเสือกเลเวลทะลุปรอท เสือกขนาดว่าทุกครั้งที่นางเห็นคู่ข้างหน้าทำอะไร นางถ่ายลง story หมด ผญ.มัดผม เสยผม รวบผมกี่ครั้ง มีซบไหล่กัน พาไปส่งหน้าห้องน้ำ แอบฟังเค้าคุยเรื่องพ่อแม่ เรื่องครอบครัว แลกรูปกันดู ผู้ชายเล่าว่าตัวเองชอบออกกำลังกาย อยากเปิดยิม ละทุกครั้งที่ได้ข้อมูลมาใหม่ นางก็อัพเดทใน Story ตลอด อิเพื่อนร่วมเสือกก็รออ่านเหมือนกัน เสือกมากจริงๆ 555555555555555

ประเด็นคือนางเสือกจนรู้ ig ของ ผช.คนนั้นด้วยนะ คิดดู !!!! กูยอมใจ

ละที่ฮาคือนางแคป story นางมาลงทวิตเตอร์ใช่มะ คนแม่งก็มารีทวิตมหาศาล จนเรื่องราวมันบานปลาย แล้วที่พีคคือพี่ชายของอิ ผช.บนเครื่องอ่ะ มาเห็นเว้ยยยย แล้วก็แบบ นี่น้องชายไอนะยู 555555 อิผี ทีนี้พี่ชายแม่งก็แท็กลากน้องมาเองเลย ผช.ก็มาแสดงตัวเองนาจาาาา ที่สำคัญ หล่อโคตรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร

ยังพีคไม่พอ คือพี่ชาย ของ ผช.บนเครื่องเค้าเป็นนักข่าวกีฬาช่อง fox อ่ะ คนดังเลยนะเว่ย ส่วน ผช.คนนั้นเป็นนักบอลแล้วก็เป็นนายแบบ คราวนี้ก็ฮือฮากันทั้งประเทศเลย กลายเป็นว่า ผช.คนนั้นแม่งสนิทกับ 2 ผัวเมียนั่นไปแล้ว 5555555555

แต่เรื่องนี้ที่อมเริกาดังมาก ออกข่าว daily mail และล่าสุดผู้ชายคนนั้นกับ 2 ผัวเมียนางได้ไปออก Today Show เรียร้อยแล้ว 5555555555 แฟนคลับก็ลุ้นมากว่าจะได้คบกันมั้ย อยากเห็นผู้หญิงคนนั้น แต่ผู้หญิงอ่ะ ไม่สะดวกมาออกรายการ นางคงเขิน คนก็เชียร์กันใหญ่ จนเป็น Hashtag ดังมาก #InternetWin #PlaneBae #CatchingflightsANDfeelings

ไปตามอ่านเต็มๆที่ทวิตของสองผัวเมียได้เลย rosey blair ตลกมาก ต้องไปอ่านเอง แล้วจะเห็นรีแอคความเสือกและลุ้นของนางกับผองเพื่อน แม่งฮามากจริงๆ นี่นั่งอ่านละขำก๊ากจนแม่ต้องมาถามอ่ะ ขำอะไรขนาดนั้น โคตรจี้ ไปดูๆ 555555555555555555555

เอาล่ะค่ะ ภาคต่อของ #Planebae Couple มาแล้วนะจ๊ะ วันนี้จะมาอัพเดทเรื่องราวของเจ๊โรซี่ขาเผือกกับพ่อหนุ่มรูปงาม (ซี่งต่อไปเราจะเรียกเค้าว่าพี่โฮลเด้น) ผู้ตกหลุมรักสาวบนเครื่องบินนะคะ แต่ก่อนอื่นคือตกใจมาก ไม่คิดว่าคนจะแชร์เยอะขนาดนี้ ผลตอบรับแบบเยอะมาก ล้นหลาม มหาศาล ทั้งในเพจและทวิตเตอร์ รู้เลยนะคะ ว่าพวกเราก็ขี้เสือกเหมือนกัน 5555555555555

นี่ก็ตามไปเผือกต่อ จนรู้มาว่าเจ๊โรซี่อ่ะ นางเป็นนักแสดงที่เล่นอยู่ใน Texas แล้วก็เป็นช่างภาพ เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ตัวแม่ของสาว Plus Size ส่วนคุณพี่โฮลเด้น เป็นนักกีฬาฟุตบอล เป็นนายแบบ เป็นเทรนเนอร์ฟิตเนต และมีพี่ชายเป็นผู้สื่อข่าวอยู่ช่อง FOX นะจ๊ะ Profile ไม่ธรรมดาาาาาาาาา หล่อด้วย Profile ดีด้วย และแน่นอนว่าเดี๋ยวมีวาร์ปให้ อันนี้เปิดได้ เพราะนางเดินสายออกสื่อฉ่ำมากกกกก ฉ่ำกว่านางงามบ้านเราไปอีก 555555555555

รายการที่ไปออกก็มีทั้ง Good Morning America อันนี้ก็เป็น Scoop สัมภาษณ์เจ๊กับพี่โฮลเด้น ว่าเอออ มันเป็นมาอะไรยังงัย ไหลเล่าซิๆๆๆ ประมาณนี้ แล้วก็พยายามเค้นพี่โฮลเด้นว่าเรา 2 คนน่ะ ยังงัยต่อ แต่คุณพี่เค้าก็ตอบกั๊กๆ ว่าเอออออ ก็เพิ่งรู้จักกัน ก็รอดูต่อไป พิธีกรบอกว่าน้องผู้หญิงเค้าไม่สะดวกออกสื่อเท่าไหร่ ก็อ่ะ ไม่ว่ากัน

จากนั้นก็มีรายการ Today Show ก็ Scoop เล่าเหมือนเดิมว่าตลอด 4 ชม.ที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินน่ะ เจ๊โรซี่เค้าเสือกขนาดไหน 555555555 ส่วนพิธีกรก็ถามว่าพี่โฮลเด้นรู้สึกยังงัยกับน้องผู้หญิงคนนั้น (ชื่อเฮเลน)

พี่โฮ้ลเด้นบอกว่า She’s very very very very lovely girl ….. ข่าาาา เหม็นความรักมากข่าาาาาาาาา และแน่นอนว่าเดี๋ยวจะนัดเจอกันอีกแน่นอน โอ๊ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย อิจฉามากเว่อร์ ต่อไปนี้จะไม่ booking รวมกับเพื่อนแล้วนะคะ แยก book แยกที่นั่งเท่านั้นค่ะ !!!!!!!

จริงๆมีรายการของ Ellen ติดต่อมาหาพี่โฮลเด้นด้วย แต่คุณพี่นางไม่ได้รับโทรศัพท์จ้า รอลุ้นอยู่ว่าจะได้ไปออกมั้ย อยากให้ไปมากกกกกกกกกกกกกกกก

ส่วนของผู้หญิง ลึกลับสุดอะไรสุดค่ะ รู้แค่เธอชื่อเฮเลน ไม่เปิดเผย IG ทวิตเตอร์ มีแต่ IG ต้องสงสัยซึ่งตอนนี้ปิดตัวไปเรียบร้อยแล้ว แต่พี่โฮลเด้นของอิชั้น พร่ำเพ้อพรรณนาทุกวัน ล่าสุดอัพ IG Story อ่อยสุดว่าจะเลือกดอกกุหลาบสีไหนดี แต่นางไม่บอกนะว่าเลือกไปให้ใคร คือปล่อยให้แฟนคลับไปมโนกันเอง ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีกุนี่แหละค่ะ God Bless for #Planbae Couple ไปอีกกกกกกกกกกกกกก

นางเพ้อมากจริงๆค่ะ อยากให้ไปดูใน Story นาง แบบว่า love in the air มากอะไรมาก นี่รอลุ้นอยู่ ถึงขนาด inbox ไปหานางเลยว่ายู ยูต้องอัพเดทนะถ้ายูคบกันอ่ะ ไม่ต้องเปิดหน้าเฮเลนก็ได้ แต่ยูต้องบอกพวกไอนะ นี่รู้มั้ยว่าในไทยแลนด์มีคน Follow เรื่องของยูเยอะมากอ่ะ ยูจะปล่อยพวกไอเคว้งคว้างไม่ได้น้าาาาาาา แต่นางยังไม่ตอบอิชั้นเลยค่ะ 55555555555555

ละที่ฮาคือสายการบิน Alaska Airline จะให้ตั๋วเครื่องบินพี่โฮลเด้นบอกว่า For your second date เอาไปเดทกัน 2 คน อิเจ๊โรซี่ก็เข้ามาทวงเครดิตว่า เอ่อออออ ขอกุไปด้วยได้มั้ยล่าาาา 5555555555

ถ้าได้คำตอบเมื่อไหร่ สัญญาเลยว่าอัพเดทแน่นอน เพราะนี่ก็ขาเผือกไม่แพ้เจ๊โรซี่นะจ๊ะ ว่าจะเลิกทำเพจเที่ยวละ ทำ Content เผือกเรื่องชาวบ้านน่าจะรุ่งกว่านะ เปลี่ยนชื่อเพจไปเลย เพจเสือก แบบถ้าคุณขี้เสือก เราคือเพื่อนกัน 5555555555555555

ขอบคุณภาพและเรื่องราวเฟซบุ๊ก เฮ้ย ตั๋วโปรนะมึง