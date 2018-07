เพจซีล ชื่นชมภาพการ์ตูนรูปสัตว์ ปฏิบัติการช่วย หมูป่า ให้นิยามแต่ตัวลึกซึ้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในโลกออนไลน์ มีการแชร์ภาพการ์ตูนการปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 นักเตะและโค้ชทีมหมูป่า ออกจากถ้ำหลวง ทั้งนี้เพจ Thai NavySEAL ก็ได้นำภาพการ์ตูนดังกล่าวออกมาเผนแพร่ พร้อมทั้งให้ ความหมายของตัวการ์ตูนในรูปภาพดังกล่าว อย่างน่าสนใจ

โดยมีข้อความระบุว่า

มีผู้วาดการ์ตูนน่ารัก มีความหมายสะท้อนปฏิบัติการ “พาหมูป่ากลับบ้าน” ในครั้งนี้ ที่เป็นปฏิบัติการระดับโลกที่น่าสนใจมาก แอดมินจึงขอนำมาขยายให้แฟนเพจได้ชมนะครับ ขอบคุณเจ้าของไอเดียนะครับ

การเดินทางของหมูป่า…

ความร่วมมือของมวลมนุษยชาติ

ขอให้ทุกคนปลอดภัยสู่อ้อมอกของครอบครัว

ช้าง(เผือก) เท้าหน้า = ท่านผู้ว่าฯ (ช้างเป็นสัญลักษณ์จังหวัดเชียงราย และท่านเหมาะจะเป็นช้างเผือกที่เราตามหา)

ลูกหมูป่า + พี่หมูป่า = น้องๆทีมหมูป่าทั้ง 13 พี่ใหญ่คอยส่งน้องอยู่ด้านหลัง

ม้าขาว = ทุกคนที่ร่วมในภารกิจ อาจไม่ได้เจาะจง (เพราะมีมากจริงๆ) ทุกคนล้วนเป็นอัศวินม้าขาว

ซีล = หน่วยซีลทุกท่าน

กบ = นักประดาน้ำทุกท่าน

สิงโต = ทีมช่วยเหลือชาวอังกฤษ

จิงโจ้ = ทีมช่วยเหลือชาวออสเตรเลีย

แพนด้า = ทีมช่วยเหลือชาวจีน

นกกระเรียน = ทีมช่วยเหลือชาวญี่ปุ่น

กวางมูส = ทีมช่วยเหลือชาวสวีเดน

เสือ = ทีมช่วยเหลือชาวพม่า

ช้างน้ำตาล = ทีมช่วยเหลือชาวลาว (ถ้าเข้าใจไม่ผิด ช้างเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของลาวค่ะ หากผิดพลาดต้องขออภัย)

อินทรีย์ = ทีมช่วยเหลือจาก USA

สุนัข K9 = ทีมช่วยเหลือสี่ขา สุนัขตำรวจ

นกนางแอ่น = ทีมเก็บรังนกจากเกาะลิบง

พญานาค = ทีมสูบน้ำ

ไอรอนแมน = Elon Musk

นก = สื่อ (ที่วิ่งสวนทางกับทีมช่วยเหลือ) อันนี้อย่าเข้าใจผิดนะคะ เพราะไม่ได้ตั้งใจสื่อในความหมายลบ แต่ในภาพคือนักจะวิ่งสวนกับทีมงานที่อยากวิ่งออกค่ะ ส่วนความหมายลบสำหรับภาพนี้จะมีเพียงอีกาเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาให้คนที่ทำหน้าที่สื่อรู้สึกไม่ดีนะคะ

อีกา = เสียงซุบซิบ ที่ไม่อยากให้ทีมช่วยเหลือ รวมถึงทีมน้องหมูป่านำมาใส่ใจ ให้ปล่อยผ่านไปเช่นเสียงนกเสียงกา

White Elephant : The governor Narongsak

Wild Boars : The children and coach

White horse : All heroes who’ve involved in the mission. You are the knight in shining armour riding the white horse to help us!

Seal : of course … Thai navyseal Hooyah!

Frog : all world-class divers

Lion : rescuers from England

Kangaroo : rescuers from Australia

Panda : rescuers from China

Crane : rescuers from Japan (Sorry for the flood disaster. Thai people wish things will get better soon)

Moose : rescuers from Sweden

Tiger : rescuers from Myanma

Brown Elephant : rescuers from Loas

Dog : K9 unit (cute!)

Martin : climbers from Libong Thailandddd

์Naga (Dragon) : water pumping team (can I include Drilling team ทีมบาดาล/เจาะถ้ำ too?)

Eagle : rescuers from USA

Iron man : thank you elon musk

Birds : media

Crow : just some bad comments/ people/ obstacle. No-need to pay much attention.

