มาฟัง!! สื่อนอกชื่นชมปฏิบัติการช่วยเหลือ ‘หมูป่ากลับบ้าน’ ยกเป็นเรื่องยากสูงสุด! (คลิป)

เมื่อมีข่าวยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ได้ให้ความช่วยเหลือ พาหมูป่าตัวแรกออกจากถ้ำได้สำเร็จ ทุกคนที่เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหว ทั้งที่หน้าปากถ้ำ หน้าจอมือถือและทีวี ก็ร้อง “เฮ” กันไม่หยุด

ซึ่งไม่เพียงแต่ในไทยเท่านั้น ต้องบอกว่าทั่วโลกต่างร่วมแสดงความยินดี และส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ และหมูป่าที่รออยู่ในถ้ำ “ให้ออกมาได้อย่างปลอดภัย ทั้ง 13 คน”

อย่างไรก็ตาม จากการรายงานข่าวของสำนักข่าวทั่วโลกต่างยกให้ “ปฏิบัติการช่วยเหลือหมูป่าอะคาเดมี” เป็นปฏิบัติการที่มีความยากระดับสูง ด้วยปัจจัยหลายๆ อย่างรวมกัน

แต่กระนั้นตลอดระยะเวลา 18 วันที่ผ่านมา คงพลาดไม่ได้ที่จะยกนิ้วและกล่าวชมเชย ศักยภาพของทุกฝ่ายที่ให้การช่วยเหลือทั้งจากในไทยและนานาชาติ

ที่สะท้อนให้เห็นถึง “ความร่วมมือ และการทำงานเป็นทีม ของทีมช่วยเหลือไทยและนานาชาติในการพยายามกู้ภัยครั้งนี้”

เฉกเช่นที่เฟซบุ๊ก TalkNativ ได้โพสต์คลิปวิดีโอการรายงานข่าวของสำนักข่าว ABC news ที่เกาะติดปฏิบัติการนี้ ซึ่งเป็นการรายงานข่าวเมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม โดย “แมท กัทแมน” ผู้สื่อข่าวภาคสนาม ความตอนหนึ่งว่า

“เราต่างมุ่งความสนใจไปที่นักดำน้ำ 13 คนที่ช่วยเหลือเด็ก 4 คนแรกออกมาจากในถ้ำ แต่ในความเป็นจริง ปฏิบัติการครั้งนี้มีนักดำน้ำที่คอยให้ความช่วยเหลือทั้งหมด 90 คนที่มีส่วนร่วมในการกู้ภัยแค่วันนี้วันเดียว โดย 50 คนเป็นชาวต่างชาติ ซึ่งนับว่าเป็นสัดส่วนที่มาก และมีอาสาสมัครจากทั่วโลก อาทิ อิสราเอล หมอจากฟินแลนด์ เบลเยียม ฮอลแลนด์ อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ที่มาช่วยลำเลียงถังอากาศเข้าไปในถ้ำ ทั้งช่วยวางเชือกเข้าไป ติดตั้งการสื่อสาร จึงเป็นความร่วมมือระดับนานาชาติจริงๆ”

“และสิ่งหนึ่งที่ต้องชมเจ้าหน้าที่ไทยคือ พวกเขาไม่อายที่จะขอความช่วยเหลือ โดยเชิญเราเข้ามาและปฏิบัติราวกับเราเป็นครอบครัวเขาเอง ทุกคนที่ผมคุยด้วยล้วนบอกว่าบรรยากาศที่นี่ยอดเยี่ยมมาก ทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและให้การยอมรับซึ่งกันและกัน โดยจะเห็นได้ว่าเป็นงานที่ยากลำบากมากสำหรับเจ้าหน้าที่ แต่พวกเขารู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไทย และการช่วยเหลือทีมหมูป่า 4 คนแรกได้สำเร็จนั้น นับเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับทุกคนที่มีส่วนร่วม ณ ที่แห่งนี้”

ทั้งยังทิ้งท้ายว่า “เป้าหมายสำคัญในตอนนี้ไม่เพียงแค่พาเด็กออกมา แต่ต้องออกมาอย่างปลอดภัยด้วย ซึ่งเป็นงานที่ต้องพยายามอย่างหนัก แต่กระนั้นได้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวและความร่วมแรงร่วมใจ อันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษยชาติ”

นอกจากนี้ทางสำนักข่าว ABC news ยังได้โทรสัมภาษณ์ “โรเบิร์ต ฮาร์วาร์ด” อดีตหน่วยซีลอเมริกัน ที่ให้สัมภาษณ์ ตอนหนึ่งว่า

“ลองนึกว่าต้องบินไปดวงจันทร์ เรามีเวลาหลายปีในการวางแผน แต่กับเรื่องนี้เกิดขึ้นทันที และต้องปฏิบัติการช่วยเหลือภายในหนึ่งเดือน หรือน้อยกว่านั้น เพราะฝนที่ตกลงมา ภาวะผู้นำของไทยนั้นยอดเยี่ยมมาก เดินหน้าไปอย่างรอบคอบ การหยุดสัก 10 ชม. เหมาะสมมาก เพราะเป็นการทำให้แผนดีขึ้น เติมอ๊อกซิเจน ทุกคนมีโอกาสพัก และแผนก็สำเร็จไปตามที่วางไว้ เป็นการทำงานที่รอบคอบและมีความเป็นมืออาชีพมาก นี่จึงเป็นปฏิบัติการณ์ที่ยอดเยี่ยมจากผู้นำที่นี่ในสถานการณ์ที่ท้าทายและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในปฏิบัติการกู้ภัย“

ซึ่งภายหลังที่คลิปวิดีโอดังกล่าวถูกแชร์ออกไปในวงกว้าง ผู้ใช้เฟซบุ๊กทั้งในไทยและต่างประเทศต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนแชร์ออกไปกว่า 3.5 หมื่นครั้ง และมียอดเข้าชมสูงถึง 1.3 ล้านครั้ง

“ชื่นชมผู้ว่าจริงๆทำงานดีมาก สามารถจัดระเบียบให้คนหลากหลายชาติช่วยกันทำได้มีระเบียบขนาดนี้”

“It is a really a great team work with great planning !! Just like they said: it’s just a brilliant execution under great leadership. Please take good care and hope to see all the 13 faces with every divers and rescue team back home soon!! (นี่คือสุดยอดทีมงานที่ทำงานพร้อมกับการวางแผนที่ยอดเยี่ยม เหมือนกับที่พวกเขาได้กล่าวไว้ว่าเป็นสุดยอดปฏิบัติการภายใต้การนำที่ดีของผู้นำที่ยอดเยี่ยม โปรดรักษาสุขภาพและเชื่อว่าทีมดำน้ำและทีมกู้ภัยจะสามารถพาทั้ง 13 คนกลับออกมาได้ในเร็ววันนี้!! )”

“ข่าวนี้ดีมากค่ะ บอกถึงการวางแผนงานและการร่วมมือกันทำงานที่สัมพันธ์กันได้ด้วยดี นี่คือบททดสอบด้วยให้ทุกคนในโลกได้รู้ว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ และก็ไม่มีใครที่อยากจะทำเรื่องนี้ให้เกิดขึ้น มันเป็นอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ”

ขอขอบคุณ TalkNativ